Бабы Яги отметили День рождения в Сочи целым отрядом

Главные виновницы торжества присутствовали лично – их отправила «развеяться» на курорт главная BabaYaga страны. Так что в город прибыл настоящий отряд - повеселиться с гостями, съесть кусочек именинного торта и на горках покататься. А что? День рождения сказочные бабушки отмечают так же, как и все нормальные люди!

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Праздник длился с 25 октября по 10 ноября в Сочи Парке: здесь были оборудованы тематические фотозоны, разгуливали чучела, летали привидения… Можно было даже светильник из тыквы сделать (и с собой забрать)!

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

На этом ужасном и веселом празднике гостей встречали домовенок Кузя, Кощей, Леший, Кикимора и множество других персонажей – все они слетелись, чтобы поздравить очаровательную Бабу Ягу с Днем рождения. Конечно, когда вокруг столько нечисти, скучать никому не приходится! Тут были и шоу-программы, и мастер-классы, и дискотеки со скелетами, и разные веселые конкурсы…

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Само собой, знаменитая BabaYagaне могла пропустить такое событие и отпустила своих сказочных ростовых кукол на праздник. Ну а бабушки с удовольствием участвовали во всех активностях и принимали поздравления. Мнения разделились: кто-то, поздравляя, прибавлял «какие уже взрослые, целых пять лет», а кто-то считал, что «пять лет не возраст». Тем не менее, все гости от мала до велика разделили с «отрядом» их праздник, сфотографировались и наобнимались вволю. Нечисть – она, конечно, нечисть, но ласку-то все любят!

А где еще была знаменитая BabaYagaи ее отряд, а также – куда они отправятся дальше – можно узнать на их личном сказочном сайте.