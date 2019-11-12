2019-11-12T15:25:05+03:00
Общество

Северную набережную Обводного канала благоустроят в Петербурге

Ее планируют сделать частью транспортного обхода центра города
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге благоустроят Северную набережную Обводного канала.В Петербурге благоустроят Северную набережную Обводного канала.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Часть набережной Обводного канала благоустроят. Об этом стало известно после рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства 11 ноября. На нем было принято соответствующее постановление об утверждении проекта. Он, к слову, еще в прошлом году прошел общественные слушания в Адмиралтейском районе.

Речь идет не просто о том, что дикий берег приведут в порядок. Северная набережная Обводного канала от улицы Степана Разина до Межевого канала должна стать частью транспортного обхода центра города. Дорогу, которую построят на этом месте должна будет в дальнейшем соединить юго-западную часть обхода с трассой Западного скоростного диаметра (ЗСД). Для того чтобы этот путь «заработал», необходимы будут и две переправы. Одну из них предстоит возвести – она будет новая. А вторую перестроят.

– Проект предусматривает реконструкцию Гутуевского моста, строительство нового моста через реку Екатерингофку, обустройство Северной набережной Обводного канала от моста Степана Разина до реки Екатерингофки, а также благоустройство территории, прокладку инженерных и электрических сетей, – отметили в пресс-службе правительства Петербурга.

Правда, пока сроки строительства на набережной неизвестны. Впереди – проектировочные работы. Их планируют провести в следующем году. Кстати, всего участок от улицы Степана Разина до Межевого канала составляет около 600 метров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Петербурге построят три православных храма

Новые церкви появятся в Московском районе, Купчино и Петергофе. Строить их будут за счет внебюджетных фондов. А правительство города уже утвердило передачу земельных участков.

Храмовый комплекс святого мученика Иоанна Воина возведут в Петергофе на улице Юты Бондаровской. Как рассказали в Комитете по инвестициям, при храме будет организован духовно-просветительский Центр штрафных воинских частей, а также работа с трудными подростками.

– Кроме того, предполагается благоустройство прилегающего к данному земельному участку сквера на пересечении Витебского и Дунайского проспектов с устройством пешеходных дорожек, уличного освещения, скамеек для отдыха и детской площадки, – добавили в пресс-службе Комитета по инвестициям.

На Малой Балканской улице построят храм с колокольней Прихода храма Святого Великомученика Георгия Победоносца. Там также разместят помещения воскресной школы.

Занятия по воспитанию молодежи в будущем смогут проходить и в Приходе храма во имя благоразумного разбойника Раха. Он появится на проспекте Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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