«На все сто»: Для владельцев индивидуального инвестиционного счета УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад

Банк УРАЛСИБ предлагает новый комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых в Управляющей компании УРАЛСИБ.

Минимальная сумма вклада и неснижаемый остаток составляют всего 1 рубль, максимальная – 1 000 001 рубль. Срок вклада – 100 дней. Ставка по вкладу составляет 8,5% годовых. Если сумма вклада превысит 1 000 001 рублей, ставка на сумму превышений над максимальной составит 3% годовых.

Предусмотрены и дополнительные взносы – они принимаются до 19 декабря 2019 года включительно. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Для открытия вклада «На все сто» необходимо:

- заключить в Банке УРАЛСИБ договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с УК УРАЛСИБ;

- открыть вклад «На все сто» и пополнять его до 19 декабря 2019 включительно;

- оформить заявление на перечисление средств из вклада на ИИС: сумма вклада с дополнительными взносами за вычетом неснижаемого остатка будет автоматически направлена на индивидуальный инвестиционый счет 20.12.2019 г.

Вклад можно открыть до 19 декабря 2019 года включительно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Подробную информацию и полные условия по накопительному вкладу «На все сто!» можно получить в отделениях Банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).