2019-11-13T12:49:31+03:00
Общество

Самый массовый старт: В Гатчине готовятся к юбилейному полумарафону

В нем примет участие более 3,5 тысячи спортсменов
Александра СУРИС
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Забег считается одним из крупнейших в России по количеству финиширующих участников. Фото предоставлено организаторами.Забег считается одним из крупнейших в России по количеству финиширующих участников. Фото предоставлено организаторами.
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Гатчинский полумарафон в своем нынешнем виде существует с 2010 года. Сегодня он считается крупнейшим в России по количеству финиширующих бегунов, последние три года входит по этому показателю в пятерку. Ежегодно пробег собирает тысячи желающих попробовать свои силы на трассе, которая пролегает по историческому центру Гатчины. 17 ноября на юбилейном, X забеге ждут рекордное количество профессиональных спортсменов и любителей бега - свыше 3,5 тысячи человек. Для новичков ввели новую, облегченную дистанцию - всего 1,5 километра.

- Мы приняли такое решение, чтобы предоставить возможность всем тем, кто хотел попробовать свои силы в нашем главном пробеге, но не решался преодолеть большие дистанции, - говорит организатор Гатчинского полумарафона Юрий Виноградов.

«Большие» дистанции - это традиционные 21 и 10,5 километра. Преодолевать их вый- дут опытные спортсмены.

- Также мы рассчитываем, что на старт выйдет не менее трехсот жителей Гатчины, поэтому ждем активной поддержки наших участников со стороны горожан, - говорит Виноградов.

Организаторы обращают внимание участников, что в этом году место старта и финиша забега изменилось. Теперь все три дистанции будут стартовать на пешеходной Соборной улице - это самый центр города. В полдень начнется забег для участников основной дистанции на 21 километр, а в 12.15 побегут остальные.

- Сейчас в городе проводят работы по благоустройству по маршруту следования, отработаны механизмы ограничения движения транспортных средств и обеспечения мер безопасности, - рассказали о том, как готовятся принимать тысячи спортсменов, в пресс-службе администрации Гатчинского района. - Организованы пункты обогрева и питания. На базе Гатчинского дворца молодежи работает штаб из 300 волонтеров, определены точки активации по маршруту трассы.

ВАЖНО!

Там, где проходит забег, нет места машинам. 17 ноября с 11.00 до 15.30 будут закрыты для движения:

- проспект 25-го Октября на участке от Соборной до Рощинской улицы

- улица 7-й Армии на участке от улицы Урицкого до улицы Хохлова

- улица Хохлова на участке от улицы 7-й Армии до улицы Крупской

- улица Крупской на участке от улицы Хохлова до Рощинской

- участок от перекрестка улиц Крупской и Рощинской до Красносельского шоссе

- Рощинская улица на участке от Крупской улицы до проспекта 25-го Октября

- улица Урицкого на участке от улицы 7-й Армии до улицы Радищева

- улица Радищева на участке от улицы Урицкого до проспекта 25-го Октября

- улица Гагарина на участке от проспекта 25-го Октября по улице Киргетова

- улица Киргетова на участке от улицы Гагарина до улицы Радищева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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