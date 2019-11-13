В Петербурге обсудили роль интеллектуального капитала

В начале ноября в Северной столице состоялась Международная научно-практическая конференция «Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре XXI века». Организовал мероприятие Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики под эгидой Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

- Интеллектуальный капитал является стратегическим ресурсом, и вузы Санкт-Петербурга вносят свой вклад в приумножение интеллектуального капитала страны, - подчеркнула на открытии конференции первый проректор СПбУТУиЭ Светлана Авдашкевич.

Важная тема

Международный научный форум в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики проходит уже не первый год и постоянно собирает множество участников. Обсудить роль интеллектуального капитала в Петербург приезжают представители власти, общественных организаций, бизнеc-сообщества, научных и вузовских кругов из разных городов России, но и гости из Республики Сербия, Японии, Германии, Вьетнама. А это еще раз доказывает актуальность обсуждаемой темы: интеллектуальный капитал все больше превращается в ведущий фактор экономического роста, радикальных структурных сдвигов и высокого уровня конкурентоспособности. Сегодня идет широкий международный обмен знаниями, и прошедшая конференция является значительным событием не только для города на Неве, но для международного научно-образовательного сообщества.

- Интеллектуальный капитал может иметь разные формы, та точка зрения, с которой его рассматривают в России, будет интересна для Черногории, - отметил директор Исторического института Университета Черногории Радислав Распопович. Доклад гостя с Балканского полуострова был посвящен изучению интеллектуального капитала России 18-19 веков и его влиянию на развитие славянских стран и историю Черногории.

Интеллектуальное обсуждение

Первый день работы конференции начался с пленарного заседания, на котором было заслушано несколько интересных докладов. Правовые аспекты развития интеллектуального капитала в цифровом обществе затронул декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, почетный профессор СПбУТУиЭ Сергей Цыпляев. И как всегда выступление профессора оказалось интересным и информативным. Существующая в современном мире тенденция смешения культур и увеличения контактов порождает ситуацию, при котором право становится все более сжатым и прецедентным. Причина тому - опираться на традиции и мораль только одного народа становится невозможным, и все чаще возникают ситуации, с которыми правосудие раньше не сталкивалось. Что касается тенденции глобальной цифровизации, Сергей Цыпляев развеял миф об отмирании профессии юриста в данной ситуации. Профессор отметил, что судебное решение в конечном итоге всегда результат борьбы позиций.

- Для развития страны главное – привлечение лучших людей, в постиндустриальную эпоху требуются свободные, творческие люди, обладающие смелостью и знаниями, какими я и желаю стать сидящим в этом зале, - обратился Сергей Цыпляев к студентам.

Декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ, почетный профессор СПбУТУиЭ Сергей Цыпляев затронул правовые аспекты развития интеллектуального капитала в цифровом обществе. Фото предоставлено СПбУТУиЭ.

Участники конференции рассмотрели и различные аспекты изучения интеллектуального капитала, затронули вопросы его оценки, управления и взаимосвязи с финансовыми показателями деятельности предприятий и организаций в контексте устойчивого развития экономики. Обсуждались вопросы влияния на интеллектуальный капитал языков и культур, роль вузовской науки и образования в его формировании.

- В России нужен такой интеллектуальный капитал, который заставит бизнес быть социально-ответственным, приучит его работать в интересах населения и на благо страны, - высказал свою позицию председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков и ее поддержали другие участники конференции.

Обмен знаниями и поиск решений

Работа конференции продолжилась в формате секционных заседаний. В ходе дискуссий обсудили российский и зарубежный опыт использования интеллектуального капитала как инструмента управления финансами, правовые ценности как ориентиры развития права в современном мире. Не осталась без внимания, роль интеллектуального капитала в повышении конкурентоспособности социально-экономических систем, а также вопросы влияния интеллектуального капитала на социальное управление.

Кроме того, в рамках конференции прошли заседания круглых столов «Правовые аспекты интеллектуального капитала» и «Инновационные технологии подготовки специалистов для нужд городской инфраструктуры». Затем участники побывали на мастер-классах «Управление проектами в экономике знаний» и «Современные технологии развития интеллектуального потенциала в сфере образования в условиях цифровизации».

В рамках конференции участники участвовали в дискуссиях, работе круглых столов и мастер-классах. Фото предоставлено СПбУТУиЭ.

КОНКРЕТНО

Почетные гости Международной научно-практической конференции «Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре XXI века»:

- директор Российско-арабского центра культурного и делового сотрудничества – сопредседатель Российско-Сирийского общества Аль-ДжундиВаддах Мухаммад;

- исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Евгений Горин;

- директор Исторического института Университета Черногории Радислав Распопович;

- председатель Совета директоров «КомГрупп Холдинг» Антон Кривошеев.

На пленарном заседании с докладами выступили:

- заместитель директора Института лингвистических исследований РАН Марина Приёмышева,

- профессор кафедры гражданского и корпоративного права Санкт-Петербургского государственного экономического университета Марина Рыбкина,

-исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Евгений Горин,

- директор Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации Григорий Акопов,

-председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков,

- декан факультета Международного промышленного менеджмента и коммуникации Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Алексей Шматко.