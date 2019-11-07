ПрожекторПерисХилтон в «СИБУР АРЕНА»

Именно 22 декабря в «СИБУР АРЕНА» состоится новый, живой и единственный в этом году в Санкт-Петербурге концерт «ПрожекторПерисХилтон»! Мало кто не смотрел или хотя бы не слышал об одноименной телепередаче, легко и смешно рассказывающей зрителям Первого канала о важных новостях и громких известиях.

На этот раз мастера сарказма и импровизаций Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян соберутся не в телестудии, а в «СИБУР АРЕНА»», чтобы презентовать новое искрометное шоу, названное, как и сама программа «ПрожекторПерисХилтон».

«ПрожекторПерисХилтон» не раз доказывала свою популярность, завоевывая вместе со зрительской аудиторий и награды – к примеру, «Тэфи» (как лучшая информационно-развлекательная программа). Что и говорить, ироничная и остроумная передача совершенно справедливо заняла свою нишу телеэфира. Однако возможность встретиться с обаятельными и находчивыми ведущими вживую у публики выпадает нечасто.

Билеты на грядущий концерт «ПрожекторПерисХилтон» в Концертно-Спортивном комплексе «СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге – пропуск в мир смеха и позитива. И заказать их можно уже сейчас!

КОГДА: 22 ДЕКАБРЯ 19:00

ГДЕ: КСК «СИБУР АРЕНА» (Крестовский остров, Футбольная аллея, д. 8)

Стоимость билетов: 900 - 120 000 руб.