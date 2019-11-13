Закрытие II Международного Большого Детского фестиваля

«Ангелы на самокатах», «зачарованный лес», «великаны» и очень много юмора и красивых цирковых номеров, - вот что ждет зрителей на церемонии уже в эту пятницу.

Церемония Закрытия II Международного Большого Детского фестиваля, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков, пройдет в клубе «Морзе» (пространство «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40), начало в 14 часов.

За режиссуру отвечает Мария Литвинова, мастер визуальных шоу, продюсер нашумешего спектакля «Грифон» в Херсонесе, один из создателей московского театра «Трикстер», которая давно стал знаковым явлением в мире детского театра.

Церемония сама по себе уже отдельное событие, целый спектакль – причем именно такой, которые стремится поддерживать Международный Большой Детский фестиваль: современный, стильный, яркий и увлекательный, соединяющий разные театральные формы – от зрелищных трюков и летательных аппаратов до театра теней.

«Ведущий - наш чудаковатый главный герой, и мы вместе с ним, блуждает по зачарованному лесу. Пусть это будет лес детской фантазии, лес, наполненный странными существами: ангелами на самокатах, великанами и прочими чудесными обитателями, - рассказывает Мария Литвинова, - в конце концов он находит вдохновение, которое его окрыляет. В церемонии будет много юмора и красивых цирковых номеров. Зрители окажутся в самой чаще таинственного леса и станут непосредственными участниками происходящего».

Фантазии о таинственном зачарованном путешествии в режиссерском прочтении Марии Литвиновой будут дополнены официальной частью - вручением государственных наград. Министр культуры РФ Владимир Мединский наградит Премией Правительства России лучшие театральные постановки по произведениям русской классики. Кроме того, будут вручены награды победителям основного конкурса II Международного Большого Детского фестиваля. Закрытие фестиваля завершит долгосрочный фестивальный марафон, который является отдельным большим событием.

Также 15 ноября с 10:00 до 20:00 в петербургском пространстве «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, д. 40) пройдёт выставка-презентация Russian kids case.

Задача выставки и фестиваля – помочь зрителям и художникам встретиться и узнать больше друг о друге, а профессионалам – обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения, разбить лёд представлений о том, что искусство для детей не имеет отношения ни к искусству как таковому, ни к сегодняшнему дню.

15 ноября пространство «Севкабель Порт» будет отдано детям: павильон превратится в стильный и одновременно волшебный мир детства, где дети смогут интересно и содержательно провести время, а родители – узнать о том, чего на сегодняшний день достигли исполнительские искусства для детей (а значит, как минимум, куда можно и нужно сходить с детьми). На выставке найдётся место для игровой зоны и для стильного пространства-лабиринта, проект которого специально разрабатывался командой дизайнеров: здесь расположатся стенды резидентов. Пространство решено не только эффектно, но прежде всего – уютно: на каждом стенде, ассоциативно напоминающем, прежде всего, детскую комнату, но отчасти и театральную декорацию, гости смогут провести время за общением с участниками выставки. Кроме того, частью выставки будут другие площадки, включая шатёр для проведения мастер-классов и сцену для профессиональных дискуссий. Провести на территории Russian kids case можно будет практически весь день, поскольку программа предусматривает самые разные формы проведения времени – от конструктивного диалога до беззаботного фотографирования, от просмотра мультфильмов в 3D кинотеатре до увлекательного квеста с ценными призами.

Кроме того, проект уникален по замыслу: никогда ранее в стране не собирались вместе – для целенаправленного обмена опытом и многостороннего общения – четыре обычно существующих независимо друг от друга вида искусства – кино, театр, цирк и анимация. Между тем, очевидно, что сегодня различные искусства, тем более решающие общие задачи и сталкивающиеся со схожими проблемами, нуждаются в поиске точек соприкосновения, взаимодействия и обмена опытом.