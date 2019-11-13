Шоу «Уральские Пельмени» приглашает 20 декабря в БКЗ

Планируем повеселиться так, чтобы всю годовую усталость как рукой сняло, праздничное настроение накрыло с головой, а заряда энергии и шуток хватило на все каникулы. Готовьтесь хохотать до упаду, зажигать ёлочку, звать Деда Мороза – одним словом почувствовать себя детьми на новогоднем утреннике (только проведем его вечером – взрослым ведь так удобнее).

Обычно, на концерты «Уральских Пельменей» приходят семьями, но под Новый год появилась новая традиция: вместо ресторанного корпоратива сотрудники фирм и компаний выбирают совместный поход на встречу с «Уральскими Пельменями». Присоединяйтесь!

«Уральские Пельмени»: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева – гарантируют, что наши Деды Морозы самые зажигательные, наши Снегурочки самые обаятельные, а подборка номеров для праздничного концерта сможет не только порадовать, но и удивить даже самых преданных фанатов Шоу «Уральские Пельмени»!

20 ДЕКАБРЯ 19:00

БКЗ ОКТЯБРЬСКИЙ

Стоимость билетов: 2 500 - 10 000 руб.