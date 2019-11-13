Владельцам «квадратов» в коммуналках разрешат не платить налоги

Не платить налоги и жить спокойно? Возможно. Правда, только в коммуналке. Самые жаркие споры на заседании, прошедшем в петербургском ЗакСе сегодня, 13 ноября, разгорелись вокруг законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», внесенного Александром Бегловым. От лица губернатора выступил его представитель в парламенте Юрий Шестериков. Документ рассматривали (и приняли) в первом чтении.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Затишье перед бурей в ЗакСе 00:00 00:00

– Этот законопроект – итог более чем года работы, – пояснил он депутатам. – Он предусматривает комплексное концептуальное изменение в региональной бюджетной налоговой политике в части введения новых льгот и оптимизации существующих.

Самое петербургское новшество – налоговая льгота для собственников комнат в коммуналках. Она позволит увязать Налоговый кодекс и региональные реалии. Дело в том, что НК предусматривает налоговый вычет для коммуналок в двадцать квадратных метров, чтобы небогатый житель коммуналки не платил имущественный налог за места общего пользования. Но для исторического центра Петербурга, где есть коммуналки с крошечными комнатами и огромными коридорами, двадцати льготных метров недостаточно.

– Налогоплательщик, который в данном случае собственник доли в коммуналке, понижает свою налоговую базу еще на десять квадратных метров, – отметил Шестериков. – Если у него доля меньше десяти метров, то налог взиматься не будет.

По прикидкам чиновников, новая льгота уменьшит бюджет города примерно на девяносто миллионов рублей. Депутаты предложили расширить «льготную квадратуру» до 20 метров, но делать это Смольный пока не планирует: если проект одобрят, то чиновники хотят сначала посмотреть, как он станет работать на практике и какую «недостачу» в бюджет принесет.

Вводит законопроект и налоговые льготы для организаций на отдельные социальные объекты, созданные в рамках ГЧП или концессии. Также исполнительная власть предлагает продлить на пять лет региональную льготу по транспортному налогу для предпринимателей, которые ездят на газу. За последнюю пятилетку город недополучил из-за этой льготы 7,7 миллиона рублей, в следующую ожидают выпадения еще восьми миллиардов.

– А почему вы не поддерживаете аналогичную льготу для физических лиц? – спросила у коллег из Смольного депутат Надежда Тихонова. – Это могло бы стать драйвером развития газомоторной отрасли.

– Это наша принципиальная позиция, – объяснил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников. – Просчитав экономику вопроса, мы выяснили, что перевод на топливо – непростая и дорогая процедура – окупается, только если транспорт используется регулярно и с большим пробегом. То есть переход на газ выгоден лишь бизнесу. Автомобили на газу, которыми пользуются обычные граждане, не выпускают на заводах, это всегда искусственно, нередко кустарно, переоборудованные машины. Поэтому мы откладываем введение льготы для физлиц именно из соображений безопасности, до тех пор, пока заниматься переводом не станут за разумные деньги сертифицированные организации.

Часть льгот заменят субсидиями, это коснется имущества, которое используют под социально-культурную деятельность и под бани.

– Исключается льгота для организаций, выпускающих средства реабилитации для инвалидов, ее заменит субсидирование. Но не преждевременно ли это? – задался вопросом депутат Денис Четырбок.

– Замена льгот на субсидирование требует разработки и принятия правовых актов. На это у нас будет переходный период до 2021 года, – пояснил Шестериков. – А нововведения по части предоставления льгот вступят в силу уже с 2020-го.

По словам Корабельникова, видимого и быстрого пополнения бюджета от налоговых новшеств не будет.

– Зато будет возможность более внимательно смотреть на получателей субсидий и льгот, чтобы отмести недобросовестные организации, – добавил глава Комитета финансов. – Уверен, это поможет сэкономить.

За счет отмены налоговых расходов уже в 2020-ом город ожидает плюс 108,9 миллиона рублей в бюджет, в 2021-ом – плюс 6,7 миллиарда.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Андрей ВАСИЛЬЕВ, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

– Этим законопроектом мы устанавливаем социальную справедливость, решая проблему того, как увязать доли и квадратные метры в коммуналках. Заменяя огульное предоставление преференция цивилизованным субсидированием, мы вводим полный контроль: учреждению придется доказать, что субсидия ему нужна, а затем отчитаться об использовании средств. Введение субсидий позволит с закрытыми глазами понимать, сколько нужно предоставить денег и кому.

А ЧТО ЕЩЕ?

Закон «Об установке мемориальной доски Борису Стругацкому» на доме №4 литера А по улице Победы, где жил фантаст, – принят в целом.

Изменения в региональный закон «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», которые отменят налоговые послабления для производителей пальмового масла, – прошли второе чтение.

Закон «О регулировании отдельных вопросов организации оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных сахарным диабетом», который создаст региональный регистр больных диабетом и резервный запас лекарств, – прошел второе чтение.

КСТАТИ

Представителя Петербурга в Совфеде Андрея Кутепова, который выступил на заседании с ежегодным отчетом, попросили уделить внимание бездомным.

– Только в Приморском районе Петербурга зарегистрировано уже 262 человека БОМЖ, которые лишились жилья, в основном, из-за мошеннических схем и микрокредитов, – сказал депутат Андрей Анохин. – 59 из них зарегистрировались как бездомные только в этом году. Фирмы микрокредитования пользуются тем, что человек попал в тяжелую жизненную ситуацию, и загоняют его в кабалу, обходя закон с помощью фиктивных договоров купли-продажи.

Сейчас на рассмотрении находится законопроект, который станет «действенным механизмом этому злу»: он ограничит проценты по кредитам и микрозаймам.

– Ждем правовой оценки законопроекта, и, если получим поддержку, будем вносить изменения на уровне федерации, – отметил Кутепов. – Ситуация обостряется. Надо предупреждать граждан, чтобы они были внимательнее и читали договоры, когда берут кредит.