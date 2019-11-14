«У нас больше десятка версий случившегося»: адвокат Олега Соколова раскрыл подробности допроса доцента-расчленителя

Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, отказался от права не свидетельствовать против себя и дал показания на камеру. На допросе присутствовали криминалисты из Москвы. Об этом сегодня «Комсомолке» рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

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- Мы провели необходимые адвокатские действия и практически определились с основной линией защиты, - отметил Почуев. – Поэтому рекомендовали Олегу Валерьевичу отказаться от соблюдения 51 статья Конституции, которая как раз и позволяет человеку не свидетельствовать против себя.

Одиозного историка подозревают в жестоком убийстве и расчленении любовницы - 24-летней Анастасии Ещенко. Фото: скриншот видео YouTube

Пояснить, в чем заключается линия защиты, наш собеседник отказался – по его словам, о ней журналистам расскажут на очередной пресс-конференции, которую планируется собрать сегодня во второй половине дня. Однако, по словам Почуева, это точно не будет версия о самообороне, на которой несколько дней назад настаивали СМИ.

Прокомментировал адвокат и недавние сообщения о том, что Соколов мог застрелить Анастасию Ещенко, когда она спала, приставив дуло обреза к виску девушку. Такая версия якобы возникла у криминалистов.

- Меня, как представителя Олега Валерьевича, с таким вариантом развития событий никто не знакомил, - отметил адвокат. – Включая следствие и криминалистов. Вызывает возмущение, когда защита узнает о таких вещах из СМИ.

С Анастасией Соколов крутил роман больше четырех лет. По его словам, они хотели пожениться. Фото: СПбГУ

По словам Почуева, у защиты сейчас в разработке «больше десятка» версий случившегося. У обвинения – «чуть меньше».

- Говорить, какая из них представляется более или менее верной, сейчас нельзя, - констатировал наш собеседник. – Это может определить только суд.

Напомним: по версии следствия, 7 ноября 63-летний Соколов четырьмя выстрелами в упор из обреза мелкокалиберной винтовки убил свою любовницу - 24-летнюю Анастасию Ещенко. А после - купил в хозмаге пилу, расчленил тело девушки и попытался утопить ее останки в реке Мойке неподалеку от собственной квартиры, но не удержался и свалился в воду - вместе с рюкзаком, в котором лежали отпиленные руки. Из реки Соколовы выловили спасатели, которых вызвал бдительный таксист - тогда же стало известно и жуткое содержимое рюкзака. Историка с тяжелым переохлаждением отправили в больницу, где он написал явку с повинной. Уже 11 ноября состоялся первый суд, на котором доцент-расчленитель плакал, выл, бился головой о стену и утверждал, что убил Анастасию из-за того, что она бросилась на него с ножом. По итогам заседания Соколова заключили под стражу.

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