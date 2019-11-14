2019-11-14T10:43:37+03:00
Происшествия

«У нас больше десятка версий случившегося»: адвокат Олега Соколова раскрыл подробности допроса доцента-расчленителя

Преподаватель, убивший и расчленивший молодую любовницу в Санкт-Петербурге, отказался от права не свидетельствовать против себя и дал полные показания на камеру
Сергей ВОЛЧКОВ
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13 ноября Олег Соколов дал полные показания на камеру. Исходя из них будет формироваться основная линия защиты.13 ноября Олег Соколов дал полные показания на камеру. Исходя из них будет формироваться основная линия защиты.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, отказался от права не свидетельствовать против себя и дал показания на камеру. На допросе присутствовали криминалисты из Москвы. Об этом сегодня «Комсомолке» рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

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- Мы провели необходимые адвокатские действия и практически определились с основной линией защиты, - отметил Почуев. – Поэтому рекомендовали Олегу Валерьевичу отказаться от соблюдения 51 статья Конституции, которая как раз и позволяет человеку не свидетельствовать против себя.

Одиозного историка подозревают в жестоком убийстве и расчленении любовницы - 24-летней Анастасии Ещенко. Фото: скриншот видео YouTube

Одиозного историка подозревают в жестоком убийстве и расчленении любовницы - 24-летней Анастасии Ещенко. Фото: скриншот видео YouTube

Пояснить, в чем заключается линия защиты, наш собеседник отказался – по его словам, о ней журналистам расскажут на очередной пресс-конференции, которую планируется собрать сегодня во второй половине дня. Однако, по словам Почуева, это точно не будет версия о самообороне, на которой несколько дней назад настаивали СМИ.

Прокомментировал адвокат и недавние сообщения о том, что Соколов мог застрелить Анастасию Ещенко, когда она спала, приставив дуло обреза к виску девушку. Такая версия якобы возникла у криминалистов.

- Меня, как представителя Олега Валерьевича, с таким вариантом развития событий никто не знакомил, - отметил адвокат. – Включая следствие и криминалистов. Вызывает возмущение, когда защита узнает о таких вещах из СМИ.

С Анастасией Соколов крутил роман больше четырех лет. По его словам, они хотели пожениться. Фото: СПбГУ

С Анастасией Соколов крутил роман больше четырех лет. По его словам, они хотели пожениться. Фото: СПбГУ

По словам Почуева, у защиты сейчас в разработке «больше десятка» версий случившегося. У обвинения – «чуть меньше».

- Говорить, какая из них представляется более или менее верной, сейчас нельзя, - констатировал наш собеседник. – Это может определить только суд.

Напомним: по версии следствия, 7 ноября 63-летний Соколов четырьмя выстрелами в упор из обреза мелкокалиберной винтовки убил свою любовницу - 24-летнюю Анастасию Ещенко. А после - купил в хозмаге пилу, расчленил тело девушки и попытался утопить ее останки в реке Мойке неподалеку от собственной квартиры, но не удержался и свалился в воду - вместе с рюкзаком, в котором лежали отпиленные руки. Из реки Соколовы выловили спасатели, которых вызвал бдительный таксист - тогда же стало известно и жуткое содержимое рюкзака. Историка с тяжелым переохлаждением отправили в больницу, где он написал явку с повинной. Уже 11 ноября состоялся первый суд, на котором доцент-расчленитель плакал, выл, бился головой о стену и утверждал, что убил Анастасию из-за того, что она бросилась на него с ножом. По итогам заседания Соколова заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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