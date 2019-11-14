2019-11-14T14:49:34+03:00
Происшествия

«Пытался взлететь»: На Синопской набережной на крыше лег микроавтобус

Авария произошла прямо напротив гостиницы «Москва» [видео]
Петр КИБЕР
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На Синопской набережной перевернулся микроавтобус. Фото: vk.com/spb_todayНа Синопской набережной перевернулся микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today
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В груду металлолома в один момент превратились несколько миллионов рублей, которые стоил премиальный микроавтобус «Мерседес», перевернувшийся на Синопской набережной. По словам очевидцев, все произошло неподалеку от гостиницы «Москва» около часа дня 14 ноября.

- Напротив бизнес-центра на Синопской набережной микроавтобус почти влетел, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По неизвестной пока причине «Мерседес» вильнул влево и врезался в бордюр, после чего, в полете, снес несколько секций забора и лег на крышу. Точных данных о пострадавших в ГИБДД пока не дают, но свидетели инцидента заверяют, что все остались живы.

На место аварии тут же примчались машины всех экстренных служб. Спасатели, в частности, помогли открыть заднюю дверь микроавтобуса, которую заело.

На место ДТП примчались все экстренные службы. Фото: vk.com/spb_today

На место ДТП примчались все экстренные службы. Фото: vk.com/spb_today

Поначалу из-за ДТП на Синопской набережной собралась пробка, но сейчас движение нормальное с учетом напряженного траффика, который всегда плотный на данном участке.

Что касается самого «Мерседеса», то он теперь годен разве что на запчасти. К слову, цены на такую машину начинаются от 4 миллионов рублей.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

На Синопской набережной микроавтобус снес ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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