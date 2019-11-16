2019-11-16T17:04:55+03:00
Звезды

«Нереальная бомба!»: Настя Ивлеева приняла участие в дерзкой фотосессии

Смелые кадры телеведущий привели поклонников в восторг
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Настя Ивлеева приняла участие в откровенной фотосессииНастя Ивлеева приняла участие в откровенной фотосессииФото: Борис КУДРЯВОВ
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Анастасия Ивлеева приобрела широкую популярность, когда стала ведущей телевизионного проекта «Орёл и решка. Перезагрузка». До этого она, еще живя в Петербурге, публиковала различные посты в своем блоге Instagram. После того, как ее первый видеоролик собрал миллион лайков, девушку стали регулярно приглашать на фотосессии известные мужские журналы. Сейчас у Насти собственный YouTube канал и ее шоу AGENTSHOW тоже получило признание. Сейчас артистка блистает в главной роли комедийного сериала «Туристическая полиция» на телеканале «Пятница». За жизнью и творчеством 27-летней блондинки наблюдают миллионы подписчиков.

А на днях Ивлеева приняла участие в очередной фотосессии с эротическим подтекстом, кадрами с которой поделилась со своими поклонниками в Instagram. В кадре Настя позирует в черном кружевном боди. Безупречные плечи, руки и ноги обнажены. Особую пикантность фото предают алые острые ногти и влажные волосы.

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Настя Ивлеева приняла участие в откровенной фотосессии
769963 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники восхитились красотой девушки, оценили ее внешность, не скупясь в выражениях.

«А-а, какая красавица», «Очень классная», «Нереальная бомба», «Мощно», «Совершенство», «Супер секси!», - написали они в комментариях

К слову, в этом году Анастасии Ивлеевой присудили сразу двух бронзовых «Орфеев». Телевизионная премия ТЭФИ выдвинула ее в номинациях «Лучшая ведущая развлекательного шоу» и «Лучшая вечерняя передача». А еще, в этом году Настя вышла замуж за российского хип-хоп-исполнителя Элджея.

Напомним, Настя родилась в деревне Разметелево под Санкт-Петербургом. Училась в самой обычной школе, увлекалась спортом. В Москву будущая звезда ради карьеры перебралась в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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