«Я видел ад»: Владимир Губарев представил в Петербурге книгу о Чернобыле, в которой раскрывает секретные данные

Владимир Губарев по образованию инженер, редактор отдела науки газеты «Правда», еще в советские годы имел первую форму допуска, а значит мог ознакомиться с объектами с пометкой «совершенно секретно». Видел многое: провожал Гагарина в космос, был на испытаниях ядерного оружия, а потом помогал журналистам правильно писать о науке. На днях в Петербурге Владимир представил свое новое творение - книгу «Правда о Чернобыле». Издание основано на его личных впечатлениях и воспоминаниях, беседах и встречах с ликвидаторами крупнейшей радиационной аварии.

Уже за полчаса до начала презентации в Доме книги едва ли возможно было найти свободный стул. Сидячие места в основном уступали пожилым людям - их на презентации оказалось большинство. Тем, кто помладше, пришлось тесниться стоя. Автору новой книги о почти не понадобилась помощь ведущего. Разговор вышел очень откровенный.

- Чернобыль стал чем-то неожиданным и ожидаемым одновременно. К программе строительства ста атомных станций по всей территории Советского Союза мы в «Правде» отнеслись очень осторожно. Промышленность была не готова к этому. Кадров не хватало.

РЕПЕТИЦИЯ ТРАГЕДИИ

- 26 апреля 86-го года я сидел на работе и писал сценарий фильма. Он назывался «Пожар на атомной»: в основу легли события на Белоярской АЭС. Там в 78-ом году, в новогоднюю ночь, при температуре - 40° загорелся машинный блок. Всё было остановлено. Город остался без света, без энергии. Героизм людей спас эту ситуацию. А в 12 часов дня мне позвонил замминистра и сказал, что в Чернобыле потушили крышу одного из отделений, ничего страшного там уже нет. Только 27-го числа пришло сообщение, что у пожарных появилась тошнота, покраснение рук, тела, пятна - свидетельства лучевого поражения.

ВЗРЫВ, В КОТОРЫЙ НИКТО НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ

«На станции не было боевой аппаратуры, которая фиксировала бы большие уровни радиации»

- 30-го числа, нарушив все законы, я прилетел спецрейсом. Мы прошли над Чернобыльской АЭС на самолете: уже оттуда было видно, что вскрыт 4-ый блок, из него выделяется дым. Но правительство не придало этому значение. Только потом, через несколько дней, выяснилось, что операторы станции целые сутки её взрывали. Самое страшное, что в течение этих суток вытаскивали аварийные стержни, более двух третей. Это и привело к взрыву.

«ЛИКВИДАТОРЫ ПОЛУЧАЛИ ПО 10 СМЕРТЕЛЬНЫХ ДОЗ»

- Большинство материалов, вошедших в книгу, я фиксировал в первые дни. В первые же дни я написал записку ЦК партии, в которой попросил наградить ликвидаторов аварии. 6 мая я встретился с Горбачевым и сказал, что с 19-го по 29-ое они будут умирать. Коварство радиационного облучения в том, что симптомы проявляются не сразу, только через несколько дней. Никто не смог бы их спасти. Они должны были знать, что уходят героями, к тому же, это гарантия семьям. Горбачев клятвенно пообещал выполнить мою просьбу, но ребята были награждены только в сентябре, когда лежали в гробах на Митинском кладбище.

«ГЛАВНОЕ - ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АВАРИЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ»

- Всем казалось, что это невозможно. Вся электроника отказывала. Машины сходили с ума. Экстремальная ситуация быстро выявила, кто трус, а кто настоящий мужик. До 19 мая был настоящий русский бардак. Почему именно до 19-го? До этого не было атомщиков, специалистов. Всё делалось на авось.Тогда Эрика Поздышева, нашего выдающегося атомщика, назначили директором Чернобыльской АЭС. В этот же день мы встретились в его кабинете. Что такое кабинет директора Чернобыльской АЭС до 19-го числа? Оставленные бутылки кефира, грязь, - когда было убираться ликвидаторам. И Эрик пригласил меня навестить его через три дня.

Через три дня там была идеальная чистота: шторы, девочки-поварихи в колпаках… И этот там где произошла крупнейшая радиационная авария.

- Все говорят, что, мол, Пугачева туда приезжала… Она была в Зеленом мысе - самой чистой зоне, где все отдыхали. А еще Патрисия Каас. Похоже, она была влюблена в кого-то из ликвидаторов, приехала в сам Чернобыль и даже дала концерт. Но первыми приехали туда «Песняры» и Кобзон. Приехали и те, кто потом никогда не шумел, что был там.