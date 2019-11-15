2019-11-15T14:46:59+03:00
Общество

Билайн сделал бесплатным подключение дополнительных номеров на тарифах «Семья» в Петербурге

Клиент заплатит только за один пакет услуг, а пользоваться им смогут все близкие
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Билайн сделал бесплатным подключение дополнительных номеров на тарифах «Семья» в Петербурге. Фото предоставлено компанией Билайн.Билайн сделал бесплатным подключение дополнительных номеров на тарифах «Семья» в Петербурге. Фото предоставлено компанией Билайн.
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Теперь при подключении к одному из тарифов линейки «Семья» клиенты Билайн в Санкт-Петербурге бесплатно получают возможность присоединить к своему пакету услуг номера детей, родителей или других членов семьи. Клиенты смогут делиться с близкими минутами, гигабайтами или SMS, вне зависимости от того, в каком устройстве используются дополнительные SIM-карты – в смартфоне, планшете, модеме, навигаторе, в интернет-часах или в любых других гаджетах.

На данный момент Билайн подключил более 1,3 млн. семей по всей России к мобильным и домашним услугам в рамках семейных тарифов, благодаря чему ежемесячные затраты этих семей на услуги связи, снизились практически в 2 раза*. Одной из причин такой экономии стали безлимитные звонки внутри сети во всех тарифах Семья". Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными.

Таким образом клиент платит за один пакет услуг, а пользоваться им сможет вся его семья. Это очень удобно, ведь исчезает необходимость оплаты каждого номера отдельно. Если кто-то, например, ребенок или пожилой человек, использует телефон редко, другой член семьи, которому необходимо совершать много звонков, скажем по работе, сможет воспользоваться сэкономленными таким образом минутами. В Петербурге абонентская плата по тарифам линейки «Семья» начинается от 690 рублей в месяц, в эту сумму входит безлимитный интернет для основного номера и 15 ГБ для дополнительных номеров, 1000 минут звонков по всей России и безлимитные звонки внутри сети, 300 SMS, возможность смотреть фильмы и сериалы на «Билайн ТВ» и даже бесплатно пользоваться домашним интернетом. Подробнее о тарифе на сайте.

Помимо обновления тарифов Билайн развивает и модернизирует сеть. На данный момент обновлено более 80% всего оборудования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, построено более 1000 новых базовых станций LTE . В результате проведенных работ была расширена территория покрытия сети LTE, улучшено качество голосовых услуг, увеличена скорость передачи данных. В начале 2020 года оператор развернет в Петербурге новую программу строительства сети «Суперcити», включающую в себя покрытие оставшихся «белых пятен», дополнительное строительство на федеральных трассах, КАД и ЗСД, развертывание сети во всех новостройках города и области, а также значительное увеличение емкости сети и подготовку инфраструктуры к внедрению новых технологий.

*по результатам внутренних исследований компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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