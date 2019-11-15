Весь этот джаз

«САМАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Фестиваль был приурочен к 100-летию со дня рождения Нэта Кинга Коула, одного из величайших музыкантов и вокалистов джазовой музыки. (Кстати, это первый исполнитель негритянского происхождения, который сумел пробиться сквозь расовые барьеры музыкальной индустрии своего времени.)

- Почему именно джаз был выбран темой фестиваля на Кипре? Да потому, что джаз - самая интернациональная культура, которая объединяет весь мир. Джазовую музыку слушают богатые и бедные, независимо от вероисповедания и цвета кожи, - отметил президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

Как известно, джаз возник в начале ХХ века в США и быстро распространился по многим уголкам Нового и Старого Света. Хотя слово «джаз» вошло в употребление только в 1912 году, эту музыку, отличавшуюся громкостью, дерзостью и буйством, было слышно на улицах Нового Орлеана как минимум на десять лет раньше. К слову, именно в Новом Орлеане спустя годы появился и самый известный в мире джазмен - Луи Армстронг… В нашей стране джаз долго пробивал себе дорогу, но сегодня можно уверенно сказать, что джаз - это музыка мира.

Конечно, любой фестиваль - прежде всего веселый праздник. Но есть у джазового фестиваля в Лимасоле и глобальный смысл.

- Наша миссия - объединить людей разных национальностей с помощью общих культурных и духовных ценностей. Показать, что искусство не знает границ, его мир един и места в нем хватит всем. Не побоюсь громких слов, но то, что мы делаем, иногда приносит результат больший, чем официальная дипломатия… Когда многие в мире возводят стены, разъединяющие страны, мы стараемся строить мосты, соединяющие культуры, - прокомментировал Вячеслав Заренков.

Вячеслав и Галина Заренковы. Фото предоставлено организаторами.

«МОМЕНТ ТВОРЕНИЯ»

Во многом своим успехом Limassol International Jazz-Pop Festival обязан мощному музыкальному десанту из Петербурга, во главе которого стоит Давид Голощекин - основатель Филармонии джазовой музыки в Северной столице, которую мы все прекрасно знаем, виртуоз-импровизатор, композитор и один из самых авторитетных джазовых музыкантов в мире.

- Джаз - это импровизация, - напомнил со сцены Давид Голощекин. - В каком-то смысле вы наблюдаете всякий раз момент творения. То, как эта вещь звучит сейчас, на этой сцене, с этим коллективом, уже не повторится - каждое выступление уникально в силу импровизации музыкантов…

Импровизировали коллективы на многих музыкальных инструментах. Кстати, сам Голощекин играет на десяти инструментах, включая контрабас, фортепиано, флюгельгорн, скрипку, электроорган… А замечательный джазовый гитарист из Петербурга Гасан Багиров владеет не только гитарой, но еще и скэтом - это джазовый вокализ, где голос используется для имитации музыкального инструмента. Такие эксцентричные музыкальные моменты добавляют огня в программу концерта. Самые известные мировые мастера скэта - Луи Армстронг, Диззи Гиллеспи, Элла Фицджералд, мы все их знаем. Кстати, первым записанным примером скэта часто называют композицию Heebie Jeebies, записанную Луи Армстронгом в 1926 году. Существует легенда, что эта композиция появилась, после того как у Армстронга упал нотный лист со словами на пол или он просто забыл слова…

Джаз - это не только инструментальное исполнение, это еще и голос! Замечательный российский певец Юрий Охочинский из Петербурга, продолжающий традиции романтических певцов-крунеров, был одной из звезд Limassol International Jazz-Pop Festival. Проникновенная манера и уникальный стиль исполнения певца как нельзя лучше слушаются в джазовых композициях.

- В джазовом пении очень много импровизации. Здесь не столько важны слова, сколько манера пения, свобода фантазии и наслаждение красотой звуков. Однако хороших джазовых певцов немного, - комментирует Юрий Охочинский. - Есть отличные голоса, но многие исполнители тяготеют к соулу, ритм-энд-блюзу, а это не совсем то… К тому же сейчас появилась новая мода - певцы-кроссоверы: исполнители, имеющие оперную базу и пробующие себя в джазе. Но ярких звезд джаза на таком пути пока нет.

Еще один участник фестиваля - Илья Серов из США, джазовый трубач и певец. Серов назван лучшим новым артистом на Hollywood International Entertainment Awards в 2014 году. Он играет сольные концерты, а также выступает с такими музыкантами, как Dave Koz, Michael Lington, Larry Graham и другими. Сейчас Илья Серов живет и работает в Лос-Анджелесе, но за плечами у него Санкт-Петербургская консерватория по классу трубы.

- Джаз - понятие условное, он очень разнообразен, - говорит Серов. - Мы в речи объединяем Моцарта, Баха и Шостаковича под единым понятием «классическая музыка», но ведь это совершенно разные и не похожие друг на друга вещи. То, что я люблю играть и петь, - это свинг, эра биг-бендов, период с конца 30-х до середины 50-х годов: Каунт Бейси, Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен. Хотя сейчас я занимаюсь и современным джазом. Впрочем, для причисления к джазу многим достаточно исполнения на акустических инструментах и импровизации. Но я даже не знаю, есть ли в современной музыке четкие границы…

Илья Серов сейчас живет и работает в Лос- Анджелесе, но у него за плечами обучение в петербургской консерватории. Фото предоставлено организаторами.

Участниками фестиваля были как всемирно известные мэтры джаза, так и молодые исполнители. Наталия Охочинская - выпускница эстрадно-джазового факультета Института культуры в Санкт-Петербурге. Знаменитая песня L-O-V-E из одноименного альбома Нэта Кинга Коула, которую она исполнила на фестивале под аккомпанемент мэтров джаза, прозвучала нежно и современно.

На сцене выступили и начинающие исполнители. Например, Наталия Охочинская. Фото предоставлено организаторами.

«ЗАЯВКА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ»

- Почему одни люди джаз воспринимают и любят, а другие совершенно к нему равнодушны? У одних уши открыты, а у других закрыты, - улыбается Давид Голощекин. - Я играю искренно и сам получаю удовольствие. Наверное, это передается публике.

В фестивале Limassol International Jazz-Pop Festival принимали участие также и другие исполнители, в частности, кипрский джазовый певец Hovig, участник Евровидения-2017, и белорусский коллектив, который часто называют «лучшим белорусским джазовым экспортом», группа Apple Tea.

- Если Петербург вполне заслуженно является одним из центров джаза, то о Кипре такого пока не скажешь. Тем интереснее принести сюда эту культуру. Первый фестиваль получился, и я верю, что довольно скоро Кипр станет еще одной точкой на джазовой карте мира, в том числе и благодаря музыкантам из Петербурга, - резюмировал Давид Голощекин.

С ним совершенно солидарны и зрители, и президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

- 2, 3 ноября 2019 года - это рождение нового Международного джазового фестиваля на Кипре. Это не разовое событие, это очень солидная и важная заявка на длительное существование такого мероприятия, - отметил Заренков. - Я считаю, что в следующем году фестиваль будет еще более масштабным, мы планируем его проведение в октябре в течение трех - пяти дней, и в нем примут участие уже десятки музыкальных коллективов из разных стран. Думаю, Международный джазовый фестиваль на Кипре займет достойное место в мировой джазовой жизни. Я уверен в этом.

Юлия Грабарь