Университет бизнеса провел открытую конференцию для предпринимателей Санкт-Петербурга

В мероприятии приняло участие около 200 представителей малого и среднего бизнеса, в числе которых индивидуальные предприниматели и руководители компаний малого бизнеса.

Конференцию открыла Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург Татьяна Савина.

Управляющий директор по малому бизнесу в Северо-Западном регионе Елена Шенрок выступила с презентацией на тему «УРАЛСИБ — надежный партнер для малого бизнеса».

Программа была разделена на 3 блока: выступление спикеров на актуальные темы для развития бизнеса, бизнес-разборы и практика по настройке рекламных кампаний.

Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.

В блоке выступлений состоялись презентации и мастер-классы от постоянных и новых спикеров Университета бизнеса на такие актуальные темы, как тренды в маркетинге, секреты продвижения и стратегия развития команды и продаж. Модератор практикума, диджитал-маркетолог Даниил Баженов рассказал про омниканальность в бизнесе. Основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект» Кристина Петрухнова выступила с докладом «Продажи х 10. Технология точечных аргументов».

Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.

Темой доклада основателя digital-агентства «Градус°» Павла Боревича стало построение задач маркетологу в цифрах и unit-экономика». А Алена Целовальникова и Леся Фетисова, основательницы онлайн-академии интернет-профессий «FEEDBACK»рассказали о том, как продавать в инстаграм и построить удаленную успешную команду.

Коммерческий директор NÉRPA agency Екатерина Ларионова провела практический мастер-класс, на котором предприниматели смогли самостоятельно создать свою первую рекламную кампанию в MyTarget.

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