«Улетим за моря» - вдохновляющая короткометражка о пути к мечте

Петербургская группа «Марсель» выпустила музыкальный мини-фильм о мечтающем о звездах мальчике и его лучшем друге – верном псе, который готов отправиться с ним на край света. Видео было снято на новый сингл группы «Улетим за моря» из нового альбома «Дом бита». Помогла им в этом команда из Екатеринбурга «Red Pepper Film», специализирующиеся на короткометражках, а также работавшие с Иваном Дорном и Noize MC. В главных ролях: 9-летний вундеркинд Марк-Малик Мурашкин и добрейший дрессированный лабрадор Баля. А идею для клипа солисту и автору песни Степану Ледкову подкинул его друг, резидент Comedy Club, Илья Соболев.

- Когда я показал ему эту песню, он сразу сказал, что клип на неё должен быть вдохновляющим! А его главный концепт в том, что важно и нужно мечтать!», - вспоминает их разговор Степа.

Захватывающие дух пейзажи, невероятные приключения, бесконечная дорога вдали от суеты серых будней – то о чём мечтают многие, и музыканты группы «Марсель» не исключение.

- Каждый из нас, взрослых ребят, и есть этот мальчик. И, наконец, у нас появилась возможность взять «рюкзак» и отправиться к мечте, как этот ребёнок, побывать в горах, снять клип. Это так здорово!» - восторженно рассказывает Митя Блинов. - Представляю, как огромному количеству людей хочется просто выбраться из рутины и что-то поменять в своей жизни, хотя бы на несколько дней. Не важно, курорт или не курорт, можно в другой город или за город, просто ради смены «картинки». Не знаю, как у девчонок это происходит, но у парней есть такое: всё достало, хочется надеть рюкзак на спину и пойти куда глаза глядят, в свой путь, своё путешествие».

- Мы снимали клип в потрясающе красивых местах, не хуже чем Гранд Каньон в Аризоне. – поделился впечатлениями третий участник группы Евгений Бабенко. - Как оказалось, в России такие места есть и это в Ставропольском крае! Дорога на Джилы-Су, две величественные вершины Эльбруса, Альпийские луга на плато «Бермамыт», и виды, охватывающие десятки километров потрясающих рельефов!

Для участников группы съемки клипа превратились в целое приключение! В одну из ночей они заблудились в горах.

- Представляете, горы, тьма, бездорожье! Машина прыгает по ухабам. Мы оторвались от остальной съемочной группы. И тут я чувствую, что мы едем не туда, - вспоминает не со страхом, а с азартом Степан. - Так как у меня очень развито топографическое «чутье», я это понял довольно быстро, без всяких навигаторов и забил тревогу… А Митя, оказывается, рации взял! Он вспомнил, на какой частоте общались ребята, подобрал её и мы смогли найти остальных.

- Улетим далеко за моря – это не призыв покупать билеты на курорт. Нет, просто иногда наступает такой момент, когда все вокруг сыро, пасмурно и ты задаешься вопросом: что так плохо то всё? А потом думаешь, а улететь бы куда-нибудь в теплые края, куда угодно, на пару деньков. И пусть это только мечта. Но если даже её нет если её нет, то жизнь намного грустнее. Так что, друзья, мечтайте! - подбадривает всегда позитивный Степан.