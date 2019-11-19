2019-11-19T13:02:41+03:00
Общество

Уралсиб подвел итоги: чистая прибыль банка составила больше 11 млрд рублей

А его активы в третьем квартале достигли 517,6 млрд рублей
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Фото предоставлено Банком Уралсиб.Фото предоставлено Банком Уралсиб.
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Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ. Так, по итогам этого периода чистая прибыль Банка составила 11,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 31,2 млрд руб. против 25,0 млрд руб. годом ранее.

Как уточнили в Банке, в третьем квартале 2019 года активы по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 38,8 млрд руб. и достигли 517,6 млрд руб., в том числе чистая ссудная задолженность – 311,7 млрд руб., вложения в финансовые активы – 118,2 млрд руб.

- Капитал Банка по итогам 3 квартала 2019 года достиг 56,8 млрд рублей, - добавили в организации. - Все обязательные нормативы выполнялись Банком с существенным запасом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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