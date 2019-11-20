Шемякин, Купер, Кочергин: выставка театральных эскизов открылась в Петербурге

Декорации, костюмы, освещение, предметы и детали. О том, насколько разной была российская сценография за последние сто лет, расскажет необычный проект «Метаморфозы». В фойе третьего яруса БДТ открылась выставка легендарных художников. Под одной крышей собрали работы живописца и мастера театральной декорации Александра Бенуа и наших знаменитых современников – Эдуарда Кочергина, Михаила Шемякина и Юрия Купера. Их художественные миры совершенно не похожи. А их работы над театральными постановками без сомнения вошли в историю.

Экспозиция открывается работами Александра Бенуа.Фото: Олег ЗОЛОТО

На выставке представлены четыре «кабинета» художников. Конечно, открывается экспозиция театральными работами Александра Бенуа. Это акварельные эскизы к балетам «Жизель», «Свадьба Амура и Психеи», «Мнимый больной» и опере-буфф «Дон Филипп».

Эдуард Кочергин является главным художником БДТ с 1972 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Работы Эдуарда Кочергина по праву заняли место на выставке. Он является главным художником БДТ с 1972 года. Посвятивший театру всю свою жизнь, Кочергин оформил больше двух сотен спектаклей в России и за рубежом.

Сценическая композиция Эдуарда Кочергина к спектаклю "История лошади"Фото: Олег ЗОЛОТО

Не нуждается в представлении и Михаил Шемякин. В экспозиции представлены эскизы костюмов к балетам «Коппелия» и «Щелкунчик». Последний спектакль с 2001 года идет на сцене Мариинского театра. И эта постановка – новаторский взгляд Шемякина на весь мир «Щелкунчика» – либретто, костюмы, декорацию, образы, пластику.

Образы героев Шемякина из спектакля "Щелкунчик".Фото: Олег ЗОЛОТО

Театральные работы Михаила Шемякина представили на выставке "Метаморфозы".Фото: Олег ЗОЛОТО

Над «Щелкунчиком» работал и художник Юрий Купер. Но это совершенно другие эскизы – картины словно подернуты инеем. В экспозиции есть и знаменитые куперовские тюльпаны, и макет сценографии к опере «Борис Годунов», и ювелирное оформление переплета «Книги Иова», – работы российского и американского художника разных лет.

Работы Юрия Купера.Фото: Олег ЗОЛОТО

Макет сценографии спектакля «Борис Годунов» Юрия Купера.Фото: Олег ЗОЛОТО

Работы Юрия Купера можно увидеть в БДТ.Фото: Олег ЗОЛОТО

СКАЗАНО:

Эдуард Кочергин:

– Это выставка ручная. Это все сделано руками. А сейчас художники, в том числе и нашего цеха, переходят на компьютеры. И выставляют компьютерные эскизы. На этой выставке все сделано руками. Это, может быть, устарело. Но я думаю, что через какое-то время, когда компьютер уже станет могущественным и надоест, народ вернется к ручным делам.

Проект "Метаморфозы" представили в БДТ.Фото: Олег ЗОЛОТО

НА ЗАМЕТКУ

Выставка продлится до 17 декабря и будет доступна для посетителей БДТ.