2019-11-20T23:31:07+03:00
Происшествия

В «Водоканале» Петербурга прошли обыски: Бывшего главу предприятия Евгения Целикова задержали

Работой экс-директора заинтересовались следователи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Обыски в "Водоканале" начались еще в субботу. Фото: vk.com/vodokanal_spbОбыски в "Водоканале" начались еще в субботу. Фото: vk.com/vodokanal_spb
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В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прошли обыски. В частности, по данным ТАСС, задержан экс-директор предприятия Евгений Целиков, ранее отправленный в отставку. Сообщается, что обыски начались еще в прошедшую субботу утром. Причина тому – возбужденное дело по статье за причинение имущественного ущерба предприятию во время закупки электроэнергии. Предварительно, ущерб оценивают в 1 млрд рублей.

- Расследуемое в данный момент уголовное дело возбудили после проверки, проведенной правоохранительными органами. При этом важно сказать, что «Водоканал» в этом деле признали потерпевшей стороной. Предприятие в полном объеме и добросовестно исполняет обязанности, возложенные на нас законодательством, а также всячески помогает следствию, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе организации.

Комментировать действия следственных органов и дать какую-либо оценку происходящему в «Водоканале» отказались. По информации ТАСС, задержание экс-главы предприятия выглядит логичным, поскольку последние месяцы его работы были крайне сомнительными.

- Евгения Целикова отправили в отставку после проверки контрольно-счетной палатой «Водоканала». Нарушений было достаточно – в бухгалтерском учете, различных закупках, а также в части строительства и реконструкции объектов и в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, - пишет ТАСС.

В итоге «Водоканал» за последние три года переплатил поставщику электроэнергии целых 1,7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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