Как правильно питаться в холода

Наступили холода – время, когда нужно особенно внимательно наблюдать за своим здоровьем, заботиться об иммунитете и готовить организм к зиме. Повысить тонус и защитить от простудных заболеваний способны витамины, и в вашем рационе их должно быть как можно больше. Мы собрали для вас несколько советов, соблюдая которые, даже в ненастную погоду вы сможете оставаться бодрыми, энергичными и здоровыми!

Питайтесь сбалансировано

Пережить холода «без потерь» поможет грамотно составленный сбалансированный рацион. Осенью ешьте побольше сезонных овощей: тыкву, баклажаны, морковь, зелень, ведь это лучший источник витаминов, минералов и клетчатки.

Фантазируйте и экспериментируйте с главным овощем осени – картофелем, он богат витамином С, фосфором и калием! Надоело привычное пюре? Замените его картофельной запеканкой или потушите картофель с травами в горшочках.

Готовьте вкусную, полезную и разнообразные пищу. Фото предоставлено компанией REDMOND.

Не забывайте о главных природных помощниках в профилактике инфекций – луке и чесноке. В этих овощах содержатся биологические антисептики – фитонциды, которые активно подавляют рост бактерий. Добавляйте чеснок и лук в мясные блюда, используйте их для суповых заправок или соусов. После термической обработки характерный острый привкус лука и чеснока практически исчезнет, а количество полезных свойств не уменьшится.

Помните, что осенью и зимой организм стремится утеплиться и накапливает жиры про запас. Этот процесс стоит держать под контролем. Чтобы не увидеть на весах парочку лишних килограммов, в холода отдавайте предпочтение запеченной еде. В отличие от жареных, запеченные блюда получаются менее калорийными, а продукты сохраняют больше полезных веществ и свойств.

Согревающие супы

Самым теплым и питательным осенним блюдом, конечно же, считается суп. Чтобы сохранить как можно больше витаминов и полезных веществ в ингредиентах супа, выберите оригинальный и при этом щадящий способ приготовления – томление. Томленый суп получится густым, насыщенным и ароматным, а за счет деликатной температурной обработки все продукты в нем сохранят максимум питательных элементов – то, что нужно осенью!

Чаепитие с домашней выпечкой

В холода повысить настроение и создать ощущение тепла и комфорта поможет горячий чай с вкусной ароматной выпечкой: яблочным штруделем, творожными кексами или круассанами. Мучные изделия – отличный источник углеводов, благодаря которым мы остаемся энергичными и полными сил для выполнения повседневных задач. Однако не забывайте о здоровье и сбалансированном питании: помните, что выпечка калорийна и поэтому должна быть в вашем рационе в умеренных количествах. Кроме того, задумайтесь о качестве любимых сладостей. В составе магазинной выпечки нередко можно встретить различные усилители вкуса, консерванты, маргарин вместо масла, большое количество сахара. Хотите быть уверенными в качестве лакомств? Приготовьте их дома из свежих продуктов, добавляя только необходимые вам ингредиенты.

Чаепитие с домашней выпечкой. Фото предоставлено компанией REDMOND.

Готовьте просто и быстро в духовом шкафу REDMOND SkyOven RO-5707S

Готовить вкусную, полезную и разнообразные пищу, которая поддержит иммунитет в осенние и зимние холода, поможет умный духовой шкаф REDMOND SkyOven RO-5707S.

Управляйте SkyOven с помощью мобильного приложения Ready for Sky. В один клик готовьте домашнюю выпечку, запеченные блюда из мяса, рыбы и овощей, томленые супы и запеченные блюда. Откройте встроенную в приложение кулинарную книгу с расширенным набором рецептов и выберите блюдо. Подготовьте ингредиенты, следуя рекомендациям, и выложите их в SkyOven. Запустить приготовление вы можете в любой удобный момент, где бы вы не находились – в один клик прямо из рецепта!

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