PPF Real Estate Russia признана лидером рейтинга владельцев недвижимости на Невском проспекте

Компания PPF Real Estate Russia стала лидером рейтинга, который ежегодно публикует газета «Деловой Петербург». Возглавить ТОП в 2019 году PPF Real Estate Russia удалось благодаря сделке в 171 млн. евро по приобретению торгового комплекса «Невский Центр» в январе этого года у Stockmann PLC. Отметим, это самая крупная инвестиционная сделка на главной улице Петербурга за последние 15 лет.

- В течение 2019 года новый собственник ТК «Невский Центр» проводил оптимизацию площадей, запустил новую рекламную кампанию, заключил ряд сделок по аренде торговых помещений суммарной площадью более 2 тыс. кв.м и так далее, - рассказали в компании. - В торговом комплексе открылись несколько новых магазинов: Arya Home, Brusnika, «ЭПЛ. Якутские бриллианты». В декабре здесь появится первый в Петербурге магазин федеральной сети парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко».

Отметим, что ключевыми объектами PPF Real Estate Russia в России являются: офисный парк Comcity (Москва), бизнес центр «Метрополис» (Москва), торговые центры «Ярмарка» (Астрахань) и «Невский Центр» (Санкт-Петербург), индустриально-логистические парки «Южные врата» и «Трилоджи Парк Томилино» (Московская область). Под управлением компании также находится торговый центр «М5 Молл» в Рязани. Компания также располагает крупным земельным банком – около 500 га в 12 городах России.