К 2021 году «Свеза» планирует увеличить свои продажи в Израиле на 20%

Timber Israel - единственная выставка для деревообрабатывающей отрасли в Израиле - проходит с 1986 года и ежегодно собирает более 300 компаний. Специалисты из 18 стран мира делятся свежей информацией об инновациях и трендах в лесообрабатывающей промышленности и смежных производствах. В этом году на мероприятии заявила о себе и компания «Свеза», представив собственный стенд.

- Мы предлагаем посетителям познакомиться с образцами продукции и каталогами преимущественно по направлениям строительства, мебели и интерьера, - рассказывает менеджер по продажам на экспортном рынке компании «Свеза» Максим Быков. - В этих сегментах сосредоточено около 90% продаж березовой фанеры в Израиле. Мы ожидаем, что спрос на березовую фанеру в обоих сегментах будет расти на 10-15% в год и планируем увеличивать собственное присутствие на 20% ежегодно.

Большой интерес вызвала Sveza Deck 350 - фанера для строительной опалубки перекрытий с разметочной сеткой. Рисунок-сетка на SVEZA Deck 350 имеет шаг 25, 50 и 100 мм. Это упрощает разметку и раскрой фанеры, служит ориентиром для укладки арматуры, что снижает трудозатраты и себестоимость строительства. Также был представлен продукт Sveza UV со специальным UV-отверждаемым лаком, который позволяет сохранить природную красоту натуральной текстуры древесины и защитить поверхность от внешних воздействий.

Для специалистов компании «Свеза» выставка в Тель-Авиве стала полезной и с точки зрения получения обратной связи от клиентов.

- Для нас важно видеть и понимать реакцию на нашу продукцию, завоевать доверие покупателей. Это позволяет корректировать процессы – отказываться от неактуальных товаров и предлагать новые продукты, которые могут решить поставленные задачи, - говорит менеджер по трейд-маркетингу компании «Свеза» Любовь Скрипелева. – Еще одна цель участия в выставке - укрепление бренда. Мы позиционируем себя как компания, открыто ведущая бизнес и демократичная по отношению ко всем клиентам.