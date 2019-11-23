Шик, блеск и девушки с крыльями: в Санкт-Петербурге прошел очередной международный фестиваль красоты «Невские берега»

Сегодня, 23 ноября - последний день очередного международного фестиваля красоты «Невские берега» в Санкт-Петербурге. И если вы по каким-то причинам это событие пропустили – что ж, мы вам искренне сочувствуем. Мастер-классы, дефиле, шокирующие и запоминающиеся модные образы, сложнейший боди-арт, чемпионаты по парикмахерскому искусству и декоративной косметике – посмотреть определенно было на что. Специально для вас мы собрали самые яркие и вкусные моменты в нашей фотогалерее.

Столь высокая концентрация смелых образов встречается не на всяком модном показе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Основой фестиваля, как и во все предыдущие годы, стали творческие эксперименты с косметикой, стрижками и образами. И, надо сказать, такой подход себя оправдал – мало где можно увидеть подобную концентрацию необычных, смелых, а порой и странных идей в одном месте.

С моделями можно было легко пообщаться и даже (ну вдруг!) спросить автограф.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним из главных событий фестиваля стал конкурс боди-арта. Некоторые работы художники наносили на кожу моделей по пять-шесть часов! Ну и кто после этого скажет, что это не высокое искусство?

Некоторые особо сложные образы создавались мастерами на протяжении пяти-шести часов.Фото: Олег ЗОЛОТО

На выбор участницам дефиле предложили сразу несколько тем. Среди них – «Полеты во сне и наяву»…

Вот так некоторые мастера видят полеты во сне и наяву. Есть в этом что-то, не находите?Фото: Олег ЗОЛОТО

…и «Хогвартс – школа чародейства и волшебства». Неожиданно, не правда ли?

Рискнем предположить, что это относится к теме «Хогвартс - школа чародейства и волшебства». Хотя мысль художника бывает весьма туманна.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фестиваль собрал невероятное количество гостей. Одних только моделей, участвовавших в разнообразных дефиле, организаторы пригласили более полутора тысяч.

Количество зрителей было под стать размаху самого мероприятия.Фото: Олег ЗОЛОТО

Под стать происходящему украсили и сам «Экспофорум». Светящийся подиум, сложные разноцветные декорации - все как на показе мод мирового уровня. И даже чуть лучше.

Украшение самого павильона тоже не подкачало - чего стоит хотя бы светящийся подиум.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, даже самым преданным поклонникам «Невских берегов» вряд ли удалось охватить всю культурную программу - до того она вышла насыщенной. На одной только выставке было представлено девять категорий - от декоративной и профессиональной косметики до профессионального оборудования для салонов красоты и аксессуаров для соляриев.

Ходить на таких каблуках, наверное, жутко неудобно. Но чего не сделаешь ради высокой моды.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, с фестиваля никто не ушел обиженным: для мастеров и моделей организаторы придумали 600 творческих и профессиональных номинаций, в каждой из которых особо отличившимся деятелям индустрии красоты вручались призы и подарки.

Магия образа, как она есть.Фото: Олег ЗОЛОТО

Фестиваль по традиции продлился три дня - с 21 по 23 ноября. А если вам по каким-то причинам не удалось его посетить, не расстраивайтесь: на будущий год организаторы наверняка приготовят для своей публики что-то еще более впечатляющее.