2019-11-23T23:04:07+03:00
Происшествия

В полицию подали заявление о «пропаже» террориста-смертника, устроившего взрыв в метро Петербурга в 2017 году

Адвокат одной из обвиняемых настаивает: никаких доказательств того, что мужчина, подорвавший бомбу на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», действительно погиб, не существует
Сергей ВОЛЧКОВ
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В деле о теракте в метро Санкт-Петербурга - 11 обвиняемых. Ни один из них не признал свою вину.В деле о теракте в метро Санкт-Петербурга - 11 обвиняемых. Ни один из них не признал свою вину.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неожиданный поворот возник сегодня, 23 ноября, в деле о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Адвокат одной из обвиняемых Виктор Дроздов подал в полицию заявление о пропаже без вести террориста-смертника Акбаржона Джалилова – именно он, по данным следствия, привел в действие бомбу на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Об этом Дроздов сообщил в ходе пресс-конференции.

- По словам адвоката, в деле нет никаких доказательств того, что Джалилов на самом деле мертв, - сообщает издание Мойка-78. – В частности, нет подтверждения того, что именно ему принадлежат останки предполагаемого смертника.

Дроздов – равно как и адвокаты еще четырех обвиняемых – настаивает на том, что суд предвзят, а процесс над предполагаемыми виновниками теракта представляет собой «попытку очень жестоко наказать невиновных».

Напомним: взрыв в санкт-петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Помимо самого смертника погибли 15 человек, 103 получили ранения и травмы. На сегодняшний день в уголовном деле 11 обвиняемых. Все они не признают свою вину. Ранее некоторые заявляли, что оговорили себя под пытками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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