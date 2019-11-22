2019-11-22T10:15:51+03:00
Происшествия

В Ленинградской области поругавшийся с женой муж стрелял с балкона из автомата

Нарушителем спокойствия оказался машинист электрички [видео]
Петр КИБЕР
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В Колтушах полиции пришлось успокаивать мужа, который поссорился с женой и стрелял в воздух из автомата.В Колтушах полиции пришлось успокаивать мужа, который поссорился с женой и стрелял в воздух из автомата.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Обычный семейный скандал, которых случаются миллионы, закончился стрельбой из автомата. Очередями в воздух с собственного балкона в многоэтажке палил житель города Колтуши, что в Ленинградской области. Произошло все вечером 21 ноября. Полицию вызвали соседи смутьяна, но сначала сняли все на мобильный телефон.

- Жесть! Смотрите что творится! Они там борются. Ничего себе! - комментирует происходящее на видеозаписи жительница соседнего дома. Однако ее супруг более спокоен.

- Хорошо было видно? - в конце съемки интересуется мужчина.

Видно было хорошо. Несмотря на расстояние между домами, всполохи огня при стрельбе отлично заметны на кадрах съемки. Также, как и слышны звуки автоматной стрельбы. Через некоторое время они прекратились, а потом на адрес приехали полицейские.

Свидетелями инцидента оказались жители соседнего дома. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Свидетелями инцидента оказались жители соседнего дома. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- 21 ноября в 22:04 в полицию Всеволожского района поступило сообщение о стрельбе из окна квартиры в Школьном переулке деревни Старая (город Колтуши). На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по указанному адресу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Позднее стало известно, что в воздух стрелял муж, поссорившийся с женой. Оружие, которое у него изъяли стражи порядка, оказалось холостым, хоть и похожим на автомат. Сейчас «ствол» передан на экспертизу.

Сам мужчина задержан, в отношении него завели административное дело по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах», за что предусмотрен штраф. Вопрос о привлечении стрелка к уголовной ответственности пока решается.

В Колтушах обиженный муж стрелял из автомата с балкона.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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