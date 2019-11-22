Полиция Петербурга усилилась «спецпатрулем» от SKODA WAGNER

Группа автодилеров ŠKODA WAGNER передала ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области семь новых автомобилей одной из самых популярных моделей чешского бренда в сегменте корпоративных продаж ŠKODA OCTAVIA. Все автомобили представлены в специальной комплектации Hockey Edition с зимним пакетом Ambition. Здесь доступны легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, передние и задние датчики парковки, электрообогрев лобового стекла, подогрев задних сидений и 3-спицевого кожаного мультируля.

Кроме того, автомобили оснащены передним приводом, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, двигателем объемом 1,8 л и мощностью 179 л.с.

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- Поставка автомобилей была осуществлена по итогам победы ŠKODA WAGNER в открытом конкурсе в рамках государственного заказа, - добавили в компании.

Напомним, ŠKODA выпустила линейку Hockey Edition на российский рынок осенью 2018 года. Внешний облик моделей этой серии отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах. Линейка была создана эксклюзивно для российских автолюбителей.

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Справка:

ŠKODA WAGNER – официальный дилер автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью более 11000 кв. м.

В 2018 году группа ŠKODA WAGNER реализовала 2538 новых автомобилей ŠKODA, что на 19% больше, чем в 2017 году, а дилерский центр «Пулково-Авто» занял второе место по объему продаж среди всех автосалонов марки в Петербурге и девятое место в рейтинге лучших дилеров ŠKODA в России

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