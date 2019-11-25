2019-11-25T14:11:27+03:00
Фотоконкурсы

Очей очарованье: «Комсомолка» выбрала главных красавиц осени

Победительницы фотоконкурса «Осенняя краса-2019» получили сертификаты на модные обновки
Александра СУРИС
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Петербургская осень всем к лицу! Фото unsplash.com.Петербургская осень всем к лицу! Фото unsplash.com.
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Золотая петербургская осень подошла к концу, а с ней завершился и наш конкурс «Осенняя краса». Напомним, мы предложили очаровательным петербурженкам загрузить на сайт KP.RU фотографию на фоне осенних пейзажей, а также написать короткую историю – за что они любят это время года.

За те несколько недель, которые длился конкурс, мы получили несколько десятков снимков. Выбрать лучшие было невероятно сложно – все участницы выглядят потрясающе.

- Люблю очень осень за яркие краски, за богатые урожаи, - написала одна из участниц конкурса Нина Симкина. - И родилась я как раз в это замечательное время года!

Одна из победительниц конкурса – Нина Симкина. «Корона» из листьев – традиционное украшение для тех, кто любит делать осенние селфи. Фото предоставлено Ниной Симкиной.

Одна из победительниц конкурса – Нина Симкина. «Корона» из листьев – традиционное украшение для тех, кто любит делать осенние селфи. Фото предоставлено Ниной Симкиной.

Оценивали фотографии читатели «Комсомолки». Все голоса – подчеркнем это сразу – были проверены на уникальность и корректность. Кстати, фотография Нины с «короной» из листьев набрала 1955 голосов! Это второй результат и Нина получила один из главных призов конкурса – сертификат на шопинг в сети магазинов Baggins на 3 000 рублей.

Еще два специальных приза за самые креативные снимки жюри решило вручить Марии Евстигнеевой и Ангелине Ларионовой. Маша прислала на конкурс снимок на фоне ярко-красных и бордовых листьев, который сделала ее подруга-фотограф, а также рассказала, что она считает осень самым продуктивным временем года.

- С наступлением холодов мне хочется работать еще больше, чтобы позволить себе отдых в теплых странах, - поделилась она в эфире радио «Комсомольская правда». – Но вообще осенью стараюсь как можно меньше времени проводить на улице, и больше посещать культурные мероприятия.

Красочный снимок Марии покорил членов жюри. Фото предоставлено Марией Евстигнеевой.

Красочный снимок Марии покорил членов жюри. Фото предоставлено Марией Евстигнеевой.

Ангелина же отправилась любоваться осенью в Ленинградскую область с серой кобылой Коломбиной. Девушка занимается конным спортом и взяла с собой свою любимицу.

- Мне ближе всего октябрь, - рассказала ведущим радио «КП» Ангелина. – Очень люблю ходить в это время года в лес.

Осенний пейзаж, грациозное животное и красивая девушка вместе – залог чудесного снимка. Фото предоставлено Ангелиной Ларионовой.

Осенний пейзаж, грациозное животное и красивая девушка вместе – залог чудесного снимка. Фото предоставлено Ангелиной Ларионовой.

Главный же приз – сертификат на 10 000 рублей на модные обновки от Baggins достался Виктории Никитиной. Петербурженка прислала снимок, сделанный на Масляном лугу Елагиного острова. В кадре сошлось все: ярко-синее небо, еще зеленая трава, разноцветные осенние деревья, чугунные фонари, спроектированные еще Карлом Росси, и широкая улыбка нашей участницы. Неудивительно, что за эту фотографию проголосовал 2391 читатель «Комсомолки».

- В этот момент было замечательное настроение, - рассказала Виктория. – Ко мне приехали подписчики моего блога из Владивостока (Виктория создает игрушки, лепит из полимерной глины цветы, участвует в выставках – прим. авт.), и мы гуляли в такую шикарную погоду. Вышло солнце, которое показало все настоящие краски Петербурга. И стало понятно, что у нас не всегда пасмурно, уныло и дождливо. И наш город радушно встречает гостей со всей страны.

Прекрасный осенний Петербург во всей красе! Фото предоставлено Викторией Никитиной.

Прекрасный осенний Петербург во всей красе! Фото предоставлено Викторией Никитиной.

Практически все наши победительницы уже решили, на что потратят выигрыш. Маша и Ангелина собираются купить в сети магазинов Baggins чемоданы: уже осенью они думают об отпуске теплых странах. Ну а Виктория первым делом приобретет зонт – чтобы не бояться любоваться Петербургом даже в хмурые ноябрьские дни.

Стильные сумочки и рюкзаки отлично сочетаются с осенними образами. Фото предоставлено компанией Baggins.

Стильные сумочки и рюкзаки отлично сочетаются с осенними образами. Фото предоставлено компанией Baggins.

- Мы с удовольствием поддержали конкурс «Осенняя краса», - говорит директор по развитию сети магазинов Baggins Дмитрий Никитин. – Все участницы красивые и очаровательные. В выборе победителя - согласны с читателями «Комсомолки». Ну а специальные призы мы вручали за самые на наш взгляд креативные, необычные, интересные снимки. Хотелось бы, чтобы такие конкурсы проводились и дальше, ну а победительниц и всех участниц приглашаем к нам за покупками, чтобы с яркими аксессуарами у них получались еще более яркие снимки.

СПРАВКА «КП»

Baggins – это 18 магазинов в центре Петербурга с широким выбором женских и мужских сумок, ремней, перчаток, зонтов, кошельков и других аксессуаров. Самая взыскательная модница (да и модник тоже) найдут здесь для себя много интересного: от сенсорных перчаток – для любителей селфи – до зонтов, папок, портфелей, планшетов, рюкзаков и так далее. В каждом магазине Baggins представлены изделия из натуральной и искусственной кожи, текстиля, экокожи, всё – проверенных отечественных и зарубежных производителей. Кстати, покупки можно делать и онлайн: на сайте baggins.ru.

Сумки для петербургских модниц на любой вкус. Фото предоставлено компанией Baggins.

Сумки для петербургских модниц на любой вкус. Фото предоставлено компанией Baggins.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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