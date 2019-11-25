Очей очарованье: «Комсомолка» выбрала главных красавиц осени

Золотая петербургская осень подошла к концу, а с ней завершился и наш конкурс «Осенняя краса». Напомним, мы предложили очаровательным петербурженкам загрузить на сайт KP.RU фотографию на фоне осенних пейзажей, а также написать короткую историю – за что они любят это время года.

За те несколько недель, которые длился конкурс, мы получили несколько десятков снимков. Выбрать лучшие было невероятно сложно – все участницы выглядят потрясающе.

- Люблю очень осень за яркие краски, за богатые урожаи, - написала одна из участниц конкурса Нина Симкина. - И родилась я как раз в это замечательное время года!

Одна из победительниц конкурса – Нина Симкина. «Корона» из листьев – традиционное украшение для тех, кто любит делать осенние селфи. Фото предоставлено Ниной Симкиной.

Оценивали фотографии читатели «Комсомолки». Все голоса – подчеркнем это сразу – были проверены на уникальность и корректность. Кстати, фотография Нины с «короной» из листьев набрала 1955 голосов! Это второй результат и Нина получила один из главных призов конкурса – сертификат на шопинг в сети магазинов Baggins на 3 000 рублей.

Еще два специальных приза за самые креативные снимки жюри решило вручить Марии Евстигнеевой и Ангелине Ларионовой. Маша прислала на конкурс снимок на фоне ярко-красных и бордовых листьев, который сделала ее подруга-фотограф, а также рассказала, что она считает осень самым продуктивным временем года.

- С наступлением холодов мне хочется работать еще больше, чтобы позволить себе отдых в теплых странах, - поделилась она в эфире радио «Комсомольская правда». – Но вообще осенью стараюсь как можно меньше времени проводить на улице, и больше посещать культурные мероприятия.

Красочный снимок Марии покорил членов жюри. Фото предоставлено Марией Евстигнеевой.

Ангелина же отправилась любоваться осенью в Ленинградскую область с серой кобылой Коломбиной. Девушка занимается конным спортом и взяла с собой свою любимицу.

- Мне ближе всего октябрь, - рассказала ведущим радио «КП» Ангелина. – Очень люблю ходить в это время года в лес.

Осенний пейзаж, грациозное животное и красивая девушка вместе – залог чудесного снимка. Фото предоставлено Ангелиной Ларионовой.

Главный же приз – сертификат на 10 000 рублей на модные обновки от Baggins достался Виктории Никитиной. Петербурженка прислала снимок, сделанный на Масляном лугу Елагиного острова. В кадре сошлось все: ярко-синее небо, еще зеленая трава, разноцветные осенние деревья, чугунные фонари, спроектированные еще Карлом Росси, и широкая улыбка нашей участницы. Неудивительно, что за эту фотографию проголосовал 2391 читатель «Комсомолки».

- В этот момент было замечательное настроение, - рассказала Виктория. – Ко мне приехали подписчики моего блога из Владивостока (Виктория создает игрушки, лепит из полимерной глины цветы, участвует в выставках – прим. авт.), и мы гуляли в такую шикарную погоду. Вышло солнце, которое показало все настоящие краски Петербурга. И стало понятно, что у нас не всегда пасмурно, уныло и дождливо. И наш город радушно встречает гостей со всей страны.

Прекрасный осенний Петербург во всей красе! Фото предоставлено Викторией Никитиной.

Практически все наши победительницы уже решили, на что потратят выигрыш. Маша и Ангелина собираются купить в сети магазинов Baggins чемоданы: уже осенью они думают об отпуске теплых странах. Ну а Виктория первым делом приобретет зонт – чтобы не бояться любоваться Петербургом даже в хмурые ноябрьские дни.

Стильные сумочки и рюкзаки отлично сочетаются с осенними образами. Фото предоставлено компанией Baggins.

- Мы с удовольствием поддержали конкурс «Осенняя краса», - говорит директор по развитию сети магазинов Baggins Дмитрий Никитин. – Все участницы красивые и очаровательные. В выборе победителя - согласны с читателями «Комсомолки». Ну а специальные призы мы вручали за самые на наш взгляд креативные, необычные, интересные снимки. Хотелось бы, чтобы такие конкурсы проводились и дальше, ну а победительниц и всех участниц приглашаем к нам за покупками, чтобы с яркими аксессуарами у них получались еще более яркие снимки.

СПРАВКА «КП»

Baggins – это 18 магазинов в центре Петербурга с широким выбором женских и мужских сумок, ремней, перчаток, зонтов, кошельков и других аксессуаров. Самая взыскательная модница (да и модник тоже) найдут здесь для себя много интересного: от сенсорных перчаток – для любителей селфи – до зонтов, папок, портфелей, планшетов, рюкзаков и так далее. В каждом магазине Baggins представлены изделия из натуральной и искусственной кожи, текстиля, экокожи, всё – проверенных отечественных и зарубежных производителей. Кстати, покупки можно делать и онлайн: на сайте baggins.ru.

Сумки для петербургских модниц на любой вкус. Фото предоставлено компанией Baggins.

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