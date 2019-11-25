2019-11-25T14:54:52+03:00
Общество

Не бриллиантами едиными

Некрасивым скандалом закончилось главное светское мероприятие в Екатеринбурге
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Некрасивым скандалом закончилось главное светское мероприятие в Екатеринбурге.Некрасивым скандалом закончилось главное светское мероприятие в Екатеринбурге.
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В уральской столице в «Синара – центре» прошло закрытое мероприятие, посвященное 25 - летию журнала «Деловой квартал». Оно собрало весь политический и светский бомонд города. Настоящим «гвоздем» вечера стал инцидент во время церемонии награждения премией «Люди эпохи 1994-2019». Впрочем, обо всем по порядку.

Изначально сама премия была призвана отметить уральцев, которые внесли качественные позитивные изменения в жизнь региона. Но при этом, что интересно, был незаслуженно «забыт» действующий глава области, а выдвинут экс- губернатор. В процессе награждения номинантов премии случился конфуз. Вместо рассказов о выдающихся людях зрители были вынуждены созерцать 20- минутный рекламный показ ювелирного дома Chamovskih. И этот факт не оставил равнодушным генерального спонсора мероприятия, предпринимателя Андрея Симановского. Он потребовал от организаторов предоставить ему слово, чтобы высказать свое мнение об уровне организации премии.

- Я оплатил это мероприятие не для того, чтобы тут 20 минут со сцены демонстрировали бриллианты, а для того, чтобы область узнала о людях, которые помогают ей развиваться и двигаться вперед, - с возмущением сказал Андрей Симановский. - Про главу холдинга УГМК Андрея Козицына, получившего награду «Промышленный человек эпохи», вы сказали мимоходом, а все остальное время показывали украшения. На мой взгляд, это пропаганда неправильных ценностей.

Присутствующие на мероприятии встретили резонные высказывания Симановского одобрительными возгласами. Было видно, как участников мероприятия утомил незапланированный длительный рекламный блок. Сам бизнесмен подчеркнул, что если организаторы испытывали трудности с финансированием, могли бы попросить его выделить больше средств, а не превращать солидное событие в ювелирный балаган.

Эта новость разворошила впавший в зимнюю спячку Екатеринбург, превратив его в «осиное гнездо». СМИ опубликовали информацию о скандале, народ отозвался гневными комментариями. Для региона, небогатого на культурные яркие события, это происшествие стало настоящим кладезем для саркастических публикаций. Отметим, что ежегодно, сменяя друг друга, «Сима-Ленд» и «Галамарт» взрывают «сонное уютное болотце» уральской столицы и подкидывают Бабу Ягу, в прямом и переносном смысле этого слова, на вручение премии «Человек года». А вчера вообще добрались до премии «Человек эпохи» (такое событие бывает раз в 25 лет). Все разговоры сегодня в столице Урала только о внезапном выходе на сцену Андрея Симановского, который не побоялся сказать то, о чем другие лишь только шушукались. Негодование предпринимателя можно понять. Он много лет делает все возможное для развития родного города и ему неприятно видеть, как вместо рассказа о выдающихся земляках зрителям показывают побрякушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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