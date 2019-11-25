Эпидемия гриппа может прийти в Петербург под Новый год

Головная боль, слабость, высокая температура, заложенность носа, кашель – всем знакомые спутники гриппа, который ежегодно загоняет в постель миллионы людей по всему миру. В 2018 году эпидемия в Петербурге началась в середине декабря. Еще одна вспышка произошла в феврале. Вот и в этом году, похоже, пик заболеваемости придется на зиму. В НИИ гриппа «Комсомольской правде» рассказали, когда петербуржцам готовиться к новой эпидемии и какие штаммы будут наиболее активны.

«ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕМНОГО ВЫРОСЛА»

- По данным за прошлую неделю, с 11 по 17 ноября, заболеваемость немного выросла. При этом она ниже недельного эпидемического порога на 9,5 процентов, – рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

Давать прогнозы того, когда наш город может переступить эту черту, эксперт не любит. Влияют на развитие ситуации множество факторов.

Дети входят в группу риска заболевания.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Обычно в Северном полушарии эпидемический сезон длится с ноября по апрель включительно. В России в последние годы высокий уровень заболеваемости гриппом регистрируется в зимний период. Пока, по всем данным, эпидемии гриппа нет, диагностируются единичные случаи. Возможно, в этом превышение эпидпорогов придется, как и прошлом эпидемический сезоне, на вторую половину декабря или уже после новогодних каникул, - объясняет Игорь Никоноров. - При этом, скорее всего, разобщение организованных коллективов в период длительных зимних каникул может снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

АНТИБИОТИКИ НЕ ПОМОГАЮТ

О том, что заболевание опаснее, чем кажется, многие знают. Каждый год врачи фиксируют случаи с летальным исходом. Забывать об это и заниматься самолечением не стоит. При первых симптомах рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.

- Назначить лечение должен врач. Затягивать с обращением не стоит. Противовирусные препараты действуют в первые трое суток заболевания. Антибиотики против гриппа не помогают. Их применяют уже для лечения осложнений в виде бактериальной инфекции.

При этом врачи повторяют, что вакцинация – единственный способ уберечься от гриппа или хотя бы избежать серьезных осложнений в случае заражения.

Вакцинация – наиболее эффективный способ предотвращения тяжелых осложнений гриппа.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- По данным Роспотребнадзора, по сравнению 2018 года с 2017, заболеваемость гриппом уменьшилась примерно на восемь процентов. При этом растет уровень охвата прививками. Но Петербург только на одиннадцатом месте по стране – у нас привито 50,6% жителей.

КСТАТИ

Как делается прививка

Работа над созданием нужной вакцины ведется круглый год. Прогноз на будущий сезон делается на основании данных, которые собираются по всему миру.

- Вирус гриппа мутирует постоянно. Еще в 60-х годах Советский Союз вошел в международную систему надзора за гриппом. Есть национальные центры, которые ведут мониторинг, - объясняет Игорь Никоноров. - Для северного полушария в конце февраля собирается комиссия, которая решает, какие варианты возбудителя наиболее агрессивны и против них создают вакцинные штаммы. На эту информацию ориентируются производители, которые готовят препарат на будущий эпидемический сезон.

Пока применяются вакцины, рассчитанные лишь на один эпидемический сезон. Сейчас ученые трудятся над созданием иммунобиологических препаратов, которыми можно было бы прививать раз в три-пять лет.

НА ЗАМЕТКУ

В этом году по данным ВОЗ в мире ожидается, как и в прошлые сезоны активность возбудителей гриппа типа А, это H1N1, H3N2 и типа B, двух генетических линий. Они не менее опасны, чем в прошлые годы. Кстати, в этом году петербуржцы еще успевают привиться.