2019-11-26T12:59:10+03:00
Общество

«Диалог культур»: в Петербурге пройдет XIV международный медиафорум молодых журналистов

Приедут 400 представителей СМИ из 35 стран мира
Алина КИЗЬЯКОВА
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«Диалог культур»: в Петербурге пройдёт XIV международный медиафорум молодых журналистов«Диалог культур»: в Петербурге пройдёт XIV международный медиафорум молодых журналистов
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С 26 по 28 ноября юные журналисты, блогеры, операторы и фотографы из 35 стран мира смогут принять участие в программе форума. Местом встречи для участников традиционно станет Государственный Эрмитаж. Каждый журналист сможет высказать свое мнение насчет изменений, которые происходят в современном медиапространстве, а также поделиться своим профессиональным опытом, предоставив коллегам статью, заметку, видеосюжет, фотографии или другие материалы.

Первое заседание форума - практическая конференция, которая пройдет в Эрмитажном театре во вторник, 26 ноября. Молодые журналисты из первых уст смогут услышать, с какими проблемами в сфере масс-медиа сталкиваются их коллеги в других странах, и обсудить вопросы преодоления конфликтов между представителями разных культур и конфессий в СМИ.

В залах Главного Штаба Эрмитажа организована фотовыставка «Я здесь живу». Будет представлено 300 работ от 50 фотокорреспондентов со всего мира. Выставка поможет жителям разных стран лучше понять друг друга.

На фестивале документальных фильмов и телевизионных сюжетов молодые журналисты и режиссеры представят небольшие истории о том, как живет их регион. Видеоролики посвящены землякам, посвятившим себя любимому делу, порядкам и обычаям родного края.

Журналисты, принимающие участие в форуме, смогут в залах и хранилищах Эрмитажа создать собственный сюжет о Санкт-Петербурге.

В последний день форума, 28 ноября, почетным знаком наградят журналистов, которые внесли весомый вклад в диалог культур.

Как рассказал идейный вдохновитель «Диалога культур» и его бессменный организатор, известный публицист и кинодокументалист, секретарь Союза журналистов России, председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» России Ашот Джазоян, СМИ не просто говорит о необходимости диалога культур, они его ведут и в дни форума, и после него, потому что продолжается совместное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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