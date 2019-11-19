2019-11-26T11:11:03+03:00
Конкурсы и тесты

Дарим подарки всем читателям газеты «Комсомольская правда»

Пакетик приправы от компании «Мастер Дак» santus.pro - в номере за 25 ноября
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Спасибо Вам, что выбираете «Комсомолку»!Спасибо Вам, что выбираете «Комсомолку»!
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Дорогие читатели, ваша любимая «Комсомолка» подготовила для вас приятный подарок! 25 ноября, при покупке ежедневной газеты «Комсомольская правда» вы получаете в подарок пакетик приправы от компании «Мастер Дак» santus.pro. Эти приправы помогут сделать вкуснее любое ваше блюдо.

Спасибо Вам, что выбираете «Комсомолку»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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