2021 год может стать Годом малочисленных народов России

Инициатива объявить 2021 год Годом малочисленных народов России появилась по итогам VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Такое предложение возникло не случайно: главная тема форума была определена как «культурные коды в условиях глобализации».

- Эта тема особенно актуальна применительно к проблеме сохранения самобытных традиций, культур и языков этносов, населяющих Российскую Федерацию, – говорит в своем обращении к министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому Мусса Экзеков. – На протяжении многих лет возглавляемое мною Международное объединение по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» занимается вопросами сохранения и развития абазинской культуры в России и за ее пределами. Накоплен большой опыт, который может стать примером поддержки малочисленных народов.

Проведение в 2021 году Года малочисленных народов в России может стать значительным вкладом в популяризацию культур коренных народов и их богатейшего культурного наследия. Поэтому в своем обращении Мусса Экзеков просит министра рассмотреть возможность организации такого события и выражает готовность максимально участвовать в организации мероприятий. Кроме того, заявленную инициативу поддерживают в профессиональном сообществе этнографов, руководителей музеев.

- Мусса Экзеков давно и кропотливо занимается этнографией. Он уделяет огромное значение воспитанию уважения к истории и культуре малых народов. Мы готовы поддержать его инициативу, направленную на сохранение культурного многообразия в России, - отметил директор Российского этнографического музея Владимир Грусман.

СПРАВКА КП

Мусса Хабалевич Экзеков – предприниматель, меценат, общественный деятель. С 2011 года возглавляет созданное им Международное объединение по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара». В декабре 2017 года был избран Председателем высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса. В сентябре 2019 года избран заместителем Председателя Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики.