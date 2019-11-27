«Ушел из жизни великий человек»: Началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

В Петербурге началась гражданская панихида по президенту Санкт-Петербургского государственного университета и знаменитому филологу Людмиле Вербицкой. В среду, 27 ноября, к 10 часам утра к зданию Двенадцати коллегий СПбГУ сходились сотни людей, чтобы проститься с великой женщиной, которая сделала очень много для образования и русского языка в целом. С цветами и венками в актовом зале собрались первые лица правительства Северной столицы, коллеги и студенты, родные и друзья лингвиста, а также обычные петербуржцы.

К зданию Двенадцати коллегий СПбГУ приходят сотни людей, чтобы попрощаться со знаменитым лингвистомФото: Олег ЗОЛОТО

- Ушел из жизни великий человек, который спас университет (СПбГУ, прим. редакции). В начале 90-х он мог распасться: не было денег, чтобы оплатит электричество, тепло, зарплаты. Именно в это время ректором университета становится женщина. Я уверен, что именно этот этап университетской жизни был главным в его истории. Вербицкая именно тот стержень, который сохранил наш вуз, - первым взял слово ректор СПбГУ Николай Кропачаев.

На прощании присутствуют друзья и коллеги Вербицкой, в их числе Татьяна ЧерниговскаяФото: Олег ЗОЛОТО

Рядом укрытым цветами гробом умершей стоит известная ученая в области нейронауки Татьяна Черниговская. В зале также присутствуют губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, чиновники и депутаты.

Также проститься с президентом СПбГУ пришел губернатор Петербурга БегловФото: Олег ЗОЛОТО

- Город прощается с очень светлым, добрым, солнечным человеком. Она (Вербицкая) была моим большим другом и учителем. Всегда было очень просто с ней общаться. Она всегда говорила: «Александр, говори от сердца, у тебя все получится». Людмила Алексеевна сделала себя сама. Ее характер, воля, отношение к людям. Она была яркая женщина, интеллигентная. Истинная петербурженка, - сказал приятные слова глава города на Неве.

Гражданская панихида продлится до 12:00. В 12:30 начнется отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище. Погребение начнется в 14:30.

Зал, где проходит панихида, полон людейФото: Олег ЗОЛОТО

Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет после долгой болезни в воскресенье, 24 ноября.