В Интернет - с позитивом

На прошлой неделе в правительстве Ленобласти прошло торжественное награждение победителей конкурса «Ленинградская область - Земля героев». Мероприятие состоялось в рамках социально-значимого проекта «Территория БезОпасности», главная цель которого - оградить молодежь от опасностей Всемирной паутины. Проект реализуется на средства гранта губернатора и при поддержке Общественной палаты региона.

Интернет - штука неоднозначная. С одной стороны, это мощный инструмент для самообразования и развития, с другой - источник скрытых угроз, воздействующих на неокрепшие умы увлеченных мальчишек и девчонок. Чтобы научить их самостоятельно отделять хорошее от плохого, правильно воспринимать и понимать скрытые темные смыслы и заранее ориентироваться на позитив, был придуман проект «Ленинградская область - Территория БезОпасности».

- Это очень важно, - отмечает председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов. - Я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что в Интернете сейчас идет настоящая война. Война за умы и сердца молодежи, а значит - за наше с вами будущее. И если не научить детей правильно себя вести, не привить им основы медиаграмотности и кибербезопасности, последствия могут быть очень и очень тяжелыми.

Вместе на страже молодых умов от скрытых угроз Интернета. Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад».

Ну а одним из лучших способов такого обучения является творчество. В рамках конкурса организаторы попросили ребят самостоятельно создать какой-либо позитивный контент: снять сюжет или написать пост в соцсети. Несложная на первый взгляд работа на деле должна была сподвигнуть мальчишек и девчонок задуматься о важных вещах: как защитить себя и своих сверстников от киберугроз, как выстроить добрый и разумный кибермир во Всемирной паутине, какие ценности должны лежать в его основе? Отклик вышел не очень большой, но уверенный: свои работы на оценку справедливого жюри прислали сто юных креативщиков из восемнадцати районов Ленобласти. Среди них трогательные видеозарисовки на тему родного края, стихи о семье и патриотизме, творческие эссе и многое другое.

На торжественном награждении участникам, признанным лучшими из лучших, вручили заслуженные награды: грамоты, статуэтки и подарочные сертификаты. - Все это наглядно показывает, что у нашей молодежи светлые умы и добрые сердца, - отмечает Юрий Трусов.

- Молодые люди изначально «заряжены» на создание позитивных, добрых вещей. И наша задача - не дать кому-либо это все в них очернить и опорочить. Я думаю, мы на правильном пути.