2019-11-27T17:51:07+03:00
Общество

"Ледяные блинчики" удивили гостей горного парка Рускеала

Необычное явление образовалось из-за бурлящей у водопада воды и мороза
Петр КИБЕР
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У водопада в Рускеале образовались ледяные блинчики. Фото: vk.com/i_live_in_kareliaУ водопада в Рускеале образовались ледяные блинчики. Фото: vk.com/i_live_in_karelia
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Уникальное природное явление, известное науке как «ледяные блинчики» смогли воочию наблюдать гости горного парка Рускеала, что в Карелии. На поверхности водной глади у водопада плавали десятки круглых и аккуратных льдинок, похожих на медуз или блины.

- Водопад Мельничный. Бывала здесь очень много раз. И вот вчера впервые здесь на водопаде столкнулась с необычным физическим явлением - блинчатый лед! - пишет в паблике «Живу в Карелии» Елена Жукевич.

Специалисты говорят, что такие блинчики образовываются при сочетании нескольких факторов: водопад и мороз. В пенящейся воде образовываются тонкие и ровные круглые льдинки, а обратный поток приносит их к стремнине водопада, где на ледышки намерзают падающие кали. При этом сам блинчик постоянно крутится в водовороте.

Почли идальные кружочки родились в бурной воде. Фото: vk.com/i_live_in_karelia

Почли идальные кружочки родились в бурной воде. Фото: vk.com/i_live_in_karelia

Такой сложный с виду процесс, придуманный самой природой и создает уникальное явление. Впрочем, увидеть его можно не только в Карелии и даже водопад нужен не всегда. Иногда блинчики появляются и в волнующемся море и похожие льдинки не раз замечали на побережье Финского залива, а также на Балтике в Калининградской области.

Но чаще и проще всего редкое явление увидеть конечно же в Рускеале. Здесь для этого есть все условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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