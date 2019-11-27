2019-11-27T18:55:38+03:00
Общество

«Его личность впитала лучшие черты родного города»

Владимир Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге
Алена ЧИЧИГИНА
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Владимир Путин на церемонии открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину. ФОТО: Правительство Санкт-ПетербургаВладимир Путин на церемонии открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину. ФОТО: Правительство Санкт-Петербурга
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Сегодня, 27 ноября, в первый по-настоящему снежный день в Петербурге в торжественной обстановке открыли памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину. На церемонии были те, кто очень хорошо его знал: президент России Владимир Путин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и дочь литератора Марина Чернышева-Гранина.

- Судьба Даниила Гранина была неразрывно связана с Ленинградом-Петербургом. Его личность впитала лучшие черты его родного города, - взял слово президент. - Я убежден, что Ленинград стал ему родным. Он олицетворял собой характер подлинного интеллигента, честного, совестливого, порядочного человека. В произведениях Даниила Александровича отображены практически все события XX века. Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный деятель - он заслужил признание, любовь и уважение миллионов людей. Стоит отдельно сказать про «Блокадную книгу». Это историческое свидетельство, обжигающее своей правдой.

На фронт писатель сорвался практически сразу после окончания Политехнического института - в 22 года. Фото: Википедия

На фронт писатель сорвался практически сразу после окончания Политехнического института - в 22 года.Фото: Википедия

Место для памятника определили давно - площадь на Дальневосточном проспекте около библиотеки имени Гранина. Дольше решали вопрос, как должен выглядеть монумент. Проходил конкурс на лучшее изображение легенды города, долго выбирали макет. В итоге победил проект скульптора Евгения Буркова, который одобрила дочь писателя.

Место для памятника определили давно - площадь на Дальневосточном проспекте около библиотеки имени Гранина. ФОТО: Правительство Санкт-Петербурга

Место для памятника определили давно - площадь на Дальневосточном проспекте около библиотеки имени Гранина. ФОТО: Правительство Санкт-Петербурга

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ИСТОЧНИК KP.RU

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