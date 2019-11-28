«Диалог культур» в Петербурге: 400 участников из 35 стран мира, фестиваль роликов, фотовыставка и мастер-классы

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

10 утра. Среда. Эрмитажный театр. Несмотря на то, что день только начался, внутри было шумно и многолюдно. Причина проста: собрались самые яркие люди творческой профессии - сотни корреспондентов, блогеров, фотографов, режиссеров и представителей СМИ из 35 стран мира. Уже четырнадцатый год подряд в Петербурге проходит международный медиа-форум молодых журналистов. Главная задача - поделиться опытом, обсудить проблемы современного медиапространства, ну и продемонстрировать свои работы.

- Форум стал площадкой для продуктивной дискуссии, а также отправной точкой для создания новых проектов, - сказал организатор встречи председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» и секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. – Часть из них мы увидим сейчас, а что-то уже в следующем году.

К практике перешли на второй день. Представители СМИ вместе со студентами СПбГУ создали репортаж о Государственном Эрмитаже и окрестных достопримечательностях. Другие журналисты отправились в Выборг, Новгород и Псков, чтобы создать сюжет «Один день в России».

Собрались самые яркие люди творческой профессии - сотни корреспондентов, блогеров, фотографов, режиссеров и представителей СМИ из 35 стран мира. ФОТО: Медиаконгресс «Содружество журналистов»

ВИДЕО РУЛИТ

Программа у репортеров была насыщенная и разнообразная. На конференции, обсудили, чем интересны аудитории новые формы диалога, а также, какую роль в медиапространстве играют блогеры, о чем пишут русских медиа за рубежом и распространение фейковых новостей в сети.

- Мы живем в эпоху информационных войн, которые, по мнению футурологов, могут перерасти в настоящую войну, - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. - Почти на 95% пресса США, Германии и Франции пишет о России только в двух вариантах: или плохо или никак. Вот такие форумы, как этот помогают устранить эту опасность, они меняют картину мира. Помогают нам встретиться, пообщаться друг с другом.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир СунгоркинФото: Алина КИЗЬЯКОВА

Всего прошло три заседания. На заседаниях выступили десятки практикующих журналистов, как зарубежных, так и отечественных. Среди них генеральный директор «78 канала» Александр Анучкин, главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков и главный редактор холдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Одним из вопросов обсуждения стала нынешняя ситуации в СМИ.

- Сейчас самым популярным видом контента является видео. Далее по убывающей идут тексты, фотографии, аудиоматериалы и посты в социальных сетях, - сказал Владимир Сунгоркин. - Газеты стали читать реже по двум причинам: из-за увеличения количества молодежи, которая получает новости из других источников, и из-за нарушения каналов распространения прессы. Главное, это понимать.

Видео и, правда, на первом месте. Возможно, поэтому одним из самых ярких событий форума стал фестиваль документальных фильмов и телевизионных сюжетов «Я здесь живу». Гости форума посмотрели ролики, которые специально к этой встрече подготовили режиссеры и корреспонденты из России и других государств.

В следующем году пройдет пятнадцатый, юбилейный форум «Диалог культур». Организаторы пообещали подготовить много сюрпризов.

Одно из самых ярких событий форума стал фестиваль документальных фильмов и телевизионных сюжетов «Я здесь живу». ФОТО: Медиаконгресс «Содружество журналистов»

А ЧТО ЕЩЕ?

- В молодежном центре Главного Штаба Эрмитажа прошли вебинары для молодых журналистов. В качестве спикеров выступили фотокорреспондент Габриэле Чекони из Италии, президент исследовательского холдинга «Romir» Андрей Милехин и заместитель шеф-редактора портала «Russia Beyond» Ольга Власова. Коллеги обсудили воздействие внезапных миграций на окружающую среду, глобализацию информации и кризис политического устройства, а также позитивную журналистику.

- В Главном Штабе открылась фотовыставка «Я здесь живу». Свои работы представили 35 фотокорреспондентов мира. Всего на выставке можно было увидеть 200 лучших работ.

- Во время форума наградили лауреатов Всероссийского мультимедийного проекта «Я живу в России»: в номинации «Текст» выиграла Надежда Уварова, «Фото» - Алена Шилоносова, «Видео» - Наталья Любченко, отметили также победителей народного голосования - Виталия Сытых и Наталью Зобнину.