Убийство «короля хостелов» в Петербурге заказал сын ради наследства

68-летнего бизнесмена из Петербурга Владимира Кулебакина киллер расстрелял прямо в парадной. Убийца выпустил в спину коммерсанту три пули из пистолета с глушителем, после чего скрылся. Сам Кулебакин первое время был жив - его срочно госпитализировали, но спасти его в итоге не удалось. Погибший оказался владельцем сети хостелов и недвижимости в Парголово. Заказное убийство сразу же облетело все СМИ страны. Даже пошли слухи, что коммерсанта могли убить из-за конфликтов с чиновниками.

«ВЕЛ ВОЙНУ С ЧИНОВНИКАМИ И ЗНАКОМИЛСЯ СО ШКОЛЬНИЦАМИ»

В Петербург Владимир Кулебакин переехал из Архангельска. Бизнес вел вместе со старшем братом, который в феврале этого года ликвидировал свое ИП. Судя по всему, родственник ушел на пенсию, поэтому семейным бизнесом рулил один Владимир. Из-за этого ему часто приходилось конфликтовать с местной властью. Постройки коммерсанта признавали незаконными, из-за чего их было приказано снести. Кулебакин пошел в лобовую и стал заявлять, что с него якобы требуют взятку.

- Глава Парголово подключила все структуры и уничтожает предпринимательство, - заявлял коммерсант. - Уже сносят дома предпринимателей за то, что не платят. У меня много компромата на главу, могу предоставить. И другие предприниматели тоже.

Мужчина вел войну с администрацией.

Владимир вел активную деятельность и на фоне борьбы с чиновниками даже создал союз предпринимателей. "Король хостелов" также мог нажить врагов и своей личной жизнью. Коммерсант активно постил у себя ссылки на "чат со школьницами" и интимные знакомства. Что стало причиной его убийства, пока неизвестно. Следствие сейчас рассматривает все версии.

«НАСЛЕДСТВО НЕ ДАВАЛО ПОКОЯ СЫНУ»

Активная борьба с чиновниками и необычные интимные знакомства сыграли на руку настоящим заказчикам преступления. Ведь после смерти Кулебакина появлялось сразу несколько версий причин расправы. Но на самом же деле все оказалось куда драматичнее. Заказчиком убийства, по версии следствия, мог оказаться сын коммерсанта.

39-летний Вадим Кулебакин, несмотря на богатства своего отца, сам трудился рабочим на местном складе. В 1999 году он уже был судим за то, что забил человека до смерти. Его приговорили к 8 года тюрьмы. Но парень уже через три года вышел условно-досрочно. Сказать, что его тюрьма исправила, сложно. Ведь в 2006 году он был снова осужден, но уже по более легкой статьей - ворвался к кому-то в квартиру без приглашения.

Максим, предварительно, выступил организатором убийства

Отношения с отцом у мужчины были непростыми. Родственники ссорились, Вадима привлекало богатство главы семейства. Тогда, по подозрению следствия, у него в голове и созрел план - как избавиться от двух "проблем" тремя выстрелами. Вадим решил заказать отца.

- Для этого он обратился к своему знакомому - уроженцу Украины Максиму, - пояснил "КП-Петербург" источник в следствии. - В Петербурге Максим трудился разнорабочим. Он и выступил организатором убийства.

Друзья предложили деньги за убийство своему приятелю - Владимиру. За расправу киллер, по версии следствия, запросил 400 тысяч рублей. Получив все данные о жертве, Владимир застрелил "короля хостелов", после чего выбросил пистолет. Сам же украинец Максим за помощь в убийстве получил якобы 50 тысяч рублей.

Сейчас силовики уже задержали сына коммерсанта и его украинского друга. Им может грозит до 15 лет колонии. А вот предполагаемого киллера к этому моменту уже не оказалось в живых. Он умер через два месяца после убийства от сердечного приступа.