Школьники из Петербурга смогут стать авторами «Энциклопедии будущего»

Юным петербуржцам предложили поучаствовать в создании большой иллюстрированной книги о мире будущего. Для этого нужно написать сочинение или нарисовать иллюстрацию по любой из шести тем: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

Лучшие работы войдут в иллюстрированную энциклопедию о мире будущего от редакции «Аванта» издательства «АСТ». На обложку энциклопедии также поместят одну из конкурсных работ. Ее выберут члены жюри, после чего рисунок «оживят» с помощью инструментов дополненной реальности. На прилавки книжных магазинов книга поступит уже в 2020 году.

Для участия в конкурсе нужно создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта - pokolenie.mts.ru — до 12 апреля 2020 года.

- Конкурс объединит благотворительные практики МТС по развитию детского творчества (проект «Поколение М»), проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время» (литературный конкурс БФ «Система») и издательский опыт научно-популярной редакции «Аванта», - рассказали организаторы.

Еще одним приятным сюрпризом для участников конкурса станет бесплатная образовательная программа на сайте проекта. С ее помощью дети научаться лучше ориентироваться в мире современных технологий, генерировать новые идеи.

Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и многие другие.

Руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова напомнила, что проект «Поколение М» был запущен еще пять лет назад и за это время зарекомендовал себя как успешная образовательная и творческая площадка для детей во всех регионах страны.