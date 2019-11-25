От «Эрарты» до отдельного государства цвета

Мир, в котором мы живем — многоцветен. Цвета, оттенки, их сочетания нас окружают постоянно. А вы часто замечаете это? Прислушиваетесь к своим реакциям на них? Задумывались о значимости влияния цвета на нас? Директор музея современного искусства Марина Варварина «Эрарты» предлагает обратить на это внимание. Недавно она представила новый проект - книгу «Долина красок». В основе необыкновенно веселая история о приключениях красок, которые привели к возникновению огромной цветовой палитры из трех основных цветов. В книге содержится много интересных фактов о быте и нравах народов разных стран, которые переплетаются с наработками из области психологических аспектов восприятия цвета. Иллюстрации в книге выполнил известный художник Николай Копейкин, рисунки которого сделали издание еще ярче и привлекательнее.

Директор музея современного искусства и автор книги. ФОТО: пресс-служба музея «Эрарта»

- В «Долине красок» фигурируют шесть государств, каждое из которых соответствует определенному цвету, - рассказала автор. - Дух каждого государства относится к тем эмоциональным ассоциациям, которые вызывает каждый цвет. Изучением цвета занимаются цветоведение и разделы психологии. Эти науки утверждают, что интуитивный выбор цвета определяется не столько эстетическими запросами, сколько объективным соответствием черт характера особенностям этого цвета. Это очень интересная тема, и с ее помощью можно узнать много нового о себе. Главное, не нужно относиться слишком серьезно и понимать все буквально.

- Герои из какой страны Вам наиболее импонируют?

- Дело в том, что они импонируют все! Честно, они все очень обаятельные. Если вы придете к нам на экскурсию «Выбери свой цвет» и мы проведем вас, например, по залам живописи, вы поймете, что на самом деле здесь дело даже не в том, что вам лично сейчас нравится. Дело в том, что вы начинаете видеть прелесть цвета. Если в каком-то одном цвете вы нашли красоту, то автоматически начинаете видеть другую красоту во всех остальных цветах. В этом заключается загадка, как жить в большом мире. Большой мир - он подразумевает то, что вам не кажется, что кто-то лучше других и какой-то цвет красивее другого. Вы понимаете, что в каждом есть своя сила, своя прелесть, и они замечательным образом оттеняют и дополняют друг друга. Мир красок устроен гуманнее, чем мир людей: краски не спорят друг с другом, они очень красиво сосуществуют и взаимодействуют.

Иллюстрации в книге выполнил известный художник Николай Копейкин. ФОТО: пресс-служба музея «Эрарта»

- Что стало поводом для создания книги?

- Честно, у меня не было идеи. Все произошло само собой. Изначально я работала совсем над другим материалом, но вдруг внутри текста родился эпизод, из которого вышла большая тема, которой я увлеклась. И тут получился уже такой веселый проект, который характерен для духа «Эрарты» как для музея современного искусства.

- Когда Вы начали работать над изданием?

- Это было больше года назад, но написала я ее быстро. Права на книгу переданы «Эрарте», и тут с «Долиной красок» начали долго работать по оформлению и иллюстрациям. Все это вылилось в большой проект, который сопровождается экскурсиями, связанными с темами взаимодействия человека и цвета, и даже нашими новыми десертами - цветными капкейками. «Эрарта» из всего старается сделать большой проект!

По словам автора, книга «Долина красок» - не только для взрослых, которые осознают важность цвета. Это еще и серьезный разговор с подрастающим поколением о необходимости учиться видеть красоту и богатство окружающего мира, чтобы полюбить его во всем многообразии.