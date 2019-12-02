2019-12-02T16:19:24+03:00
Конкурсы и тесты

Победительницей конкурса «Осенняя мисс «КП» стала мастер спорта по кикбоксингу

Девушка получила в подарок сумочку от итальянского бренда
Алена ЧИЧИГИНА
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Победительницей конкурса «Осенняя мисс «КП» стала мастер спорта по кикбоксингуПобедительницей конкурса «Осенняя мисс «КП» стала мастер спорта по кикбоксингуФото: Алена ЧИЧИГИНА
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Пришло время представить победительницу конкурса «Осенняя мисс «КП», который проходил в официальной группе издания «Комсомольская правда - Петербург» Вконтакте. Итак, встречайте, Ульяна Шестерикова. Спортсменка, комсомолка и просто красавица! Мастер спорта по кикбоксингу, чемпионка Кубков мира, чемпионка Европы. Приехала из Череповца в Петербург 5 лет назад учиться, жить и продолжать свою спортивную карьеру. Сейчас еще и подрастающее поколение воспитывает – тренирует детей. Считает, что каждый может достигнуть своей цели, если будет отдавать всего себя любимому делу.

- Вот как раз сейчас готовимся с ребятами к крупным соревнованиям в декабре, так что пока не до празднования Нового года, - улыбается Ульяна. - Надо хорошо выступить, а потом уже и отпраздновать!

Спортсменка, комсомолка и просто красавица!

Спортсменка, комсомолка и просто красавица!

О нашем конкурсе узнала случайно из интернета. Как настоящая спортсменка включилась в гонку за первое место, распространила информацию о своем участии и понеслось. За нее голосовал не только Петербург, но и родной Череповец.

Стоит сказать, что на приз претендовали десять очень обаятельных дам. Борьба была нешуточная. Все сплошь красотки с точеной фигурой. Но победительница все же одна.

Вместе со званием «Осенняя мисс «КП» Ульяна получила самый женский подарок – модную брендовую сумочку от нашего партнера Milano Fashion Centre. Забавно, что даже маникюр нашей победительницы совпал по цвету с декором на аксессуаре. Вот что значит приз нашел своего обладателя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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