Проект петербурженок победил в конкурсе социальных инициатив «Навстречу переменам»

Как сделать жизнь ребенка лучше и как ему помочь, если он особенный? Решению проблем детства который год подряд посвящают свои проекты начинающие предприниматели, участвуя в конкурсе фонда «Навстречу переменам». Благодаря проекту они не только развивают свои стартапы и получают прибыль, но и действительно меняют к лучшему жизнь детей и подростков. С 2012 года они уже помогли сотням тысяч ребят по всей стране.

Творческие мастерские, мобильная служба для детей с ограниченными возможностями, приспособления для реабилитации малышей с ДЦП. Свои проекты в этом году для участия в конкурсе прислали 354 социальных предпринимателя со всех уголков России. К финалу осталось десять лучших идей - самых перспективных и интересных.

Фото предоставил фонд «Навстречу переменам».

Финал конкурса состоялся 21 ноября в столице. Все начинающие социальные предприниматели приехали в Москву, чтобы представить строгому жюри свои проекты. Пять из них стали победителями и получат гранты в размере 1,2 миллиона рублей. На эти деньги они в течение года смогут развивать свой бизнес. Кроме того, все десять финалистов получат консультации и обучение в рамках программы «Инкубатор», где специалисты фонда, внешние эксперты и сотрудники компаний-партнеров (оператора Tele2, газеты Metro, компании Viasat) будут делиться с предпринимателями опытом в различных бизнес-процессах.

Многие проекты победителей «вышли» из личных историй. И чаще всего вдохновением для больших дел стали собственные дети с особенностями. Так, молодая мама и дизайнер из Москвы Наталья Малько взялась за разработку адаптивной одежды для детей с ДЦП и другими ограничениями двигательной функции.

Петербурженки Юлия Кулешова и Анжела Пиаже представили идею консультаций для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности. Год назад Юлия публично рассказала историю насилия из своего детства. И теперь желание спасти каждого ребенка от подобной трагедии привело ее к социальному бизнес-проекту. Полученный грант петербурженки направят на масштабирование своего начинания.

Фото предоставил фонд «Навстречу переменам».

Многие стартапы в конкурсе фонда «Навстречу переменам» рождаются из благотворительных проектов. И хотя социальная сфера часто ассоциируется с волонтерством и безвозмездной помощью, конкурс помогает направить участников именно на успешную предпринимательскую деятельность, ведь если проект самоокупается, это позволяет помогать детям не от случая к случаю, а на постоянной основе.

- Мы не только занимаемся благотворительностью, но и стараемся вырастить успешный бизнес. Мы хотим, чтобы каждый рубль, который мы выделяем на ту или иную социальную проблему, приносил максимальную отдачу, - отметил один из членов жюри конкурса, генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. - Зачастую мы видим готовый проект, который уже решает какие-то сложные проблемы. Но нам очевидно, что он будет развиваться и без нашей помощи, поэтому стараемся поддерживать те проекты, где наша роль и помощь будет ключевой.

Светлана Сахарова и Ольга Трутнева из Красноперекопска показали проект инклюзивных творческих мастерских. В Крыму эти предприниматели работают с детьми-инвалидами, обучая их посильным ручным делам. В будущем люди с ограниченными возможностями смогут зарабатывать себе на жизнь, получив полезную профессию. Например, занимаясь изготовлением керамики.

Фото предоставил фонд «Навстречу переменам».

Павел Бережанский из Москвы на конкурсе представил проект, название которого говорит само за себя, «Скажи астме нет!». Павел разработал программно-аппаратный комплекс для раннего выявления и профилактики астмы: небольшое устройство, которое надевают на палец. Прибор помог обследовать уже несколько тысяч детей. А чтобы технология могла отправиться и в глубинку, необходимы средства на развитие проекта.

Медицинской темы коснулись еще одни победители 2019 года. Лидия и Анастасия Усановы из Москвы успешно защитили свой проект - устройство для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей. Эта разработка поможет справиться с этими проблемами без операции - специальными сеансами на приборе, аналогов которому нет в России.

КСТАТИ

В жюри конкурса вошли генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord Ирина Гофман и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова. Также в выборе победителей участвовало специальное детское жюри.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса социальных предпринимателей в 2019 году в номинации «Инновационный проект»:

1. Юлия Кулешова и Анжела Пиаже, Санкт-Петербург. Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности.

2. Наталья Малько, Москва. Адаптивная Одежда Be Easy Kid.

В номинации «Локальный проект» победителями конкурса стали:

1. Светлана Сахарова и Ольга Трутнева, Красноперекопск. Инклюзивные творческие мастерские.

В номинации «Диджитал проект» победителями конкурса стали:

2. Павел Бережанский, Москва. Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме нет!».

3. Лидия и Анастасия Усановы, Москва. Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей.