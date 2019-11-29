В проекте «Здоровое зрение – здоровое поколение» приняли участие 3000 школьников Петербурга

О том, что зрение у детей нужно проверять регулярно знают (ну или хотя бы догадываются) многие. Только вот выполняют рекомендации врачей единицы. И вовсе не потому, что родителям безразлично здоровье собственного ребенка. Просто попасть на обычный профилактический осмотр почему-то все время не получается. То номерков в поликлинике нет, то время выделено неудобное, то у школьника кружок, то у мамы с папой работа. И только когда ребенок начинает хуже учиться и чаще жаловаться на головные боли, мы начинаем искать причину, и узнаем, что наше чадо плохо видит! Отсюда и плохие оценки (что на доске написано, не разберет, а спросить стесняется), и головные боли из-за постоянного напряжения глаз. Увы, но этот путь проходят многие семьи: по статистике, к окончанию начальных классов уже более 50% школьников страдают заболеваниями глаз.

Исправить эту ситуацию помогает социальный проект «Здоровое зрение – здоровое поколение», который проводится в Петербурге второй год подряд. Организаторы проекта – медиахолдинг «Комсомольская правда» и сеть оптик «Счастливый взгляд» - предложили петербургским школьникам пройти полную диагностику зрения совершенно бесплатно. На одном из таких приемов побывали и сами журналисты, чтобы лично познакомиться с участниками и увидеть, как выглядит процесс проверки зрения.

Сначала - хорошее настроение

- Мама, ну куда мы идем? А что там будут делать? А это долго? А мне будет больно? – забрасывает маму вопросами семилетняя Катя. На самом деле девочка знает, что ей будут проверять зрение, но побаивается идти на прием к доктору. К счастью, на больницу интерьеры салона оптики (именно там расположены кабинеты офтальмологов – экспертов нашего проекта) совсем не похожи – красивая и удобная мебель в зоне ожидания, детский уголок с игрушками, доска, на которой можно рисовать мелками. И еще пара маленьких пациентов, которые ждут своей очереди к доктору. Так что в кабинет к специалисту Катя зашла уже в хорошем настроении.

- О проекте я узнала от знакомых. Им очень понравилось, и они посоветовали нам тоже записаться на проверку. Дочка как раз пошла в первый класс, а школе мы готовились очень активно, да и от гаджетов полностью отказаться не получается. Поэтому решила проверить, как обстоят дела, - рассказывает мама Кати, Любовь.

Как позже призналась мама, она очень боялась, что дочка из-за волнения не сможет назвать все буквы в ходе проверки зрения. Или начнет упрямиться в ответ на просьбы врача. Но оказалось, что проверка зрения в «Счастливом взгляде» проходит совсем не так, как в поликлинике. Сначала доктор спокойно беседует с родителем (дети в это время могут осмотреться и успокоиться, если волновались), потом задает вопросы ребенку. Никто никуда не торопится, не нервничает. Но самое главное – это современные методы диагностики и современное оборудование, благодаря которым можно получить наиболее достоверную информацию о состоянии здоровья глаз. Зрение Кати, например, проверили на авторефрактометре, затем доктор закапала в глаза специальные капли и провела еще несколько тестов. В целом проверка заняла около часа, но ребенок даже не думал капризничать.

- Было так интересно и совсем не страшно! – рассказывает Катя. – Смотришь в прибор и видишь картинку. А потом я на фигуры смотрела. Мне даже показалось, что это такая игра.

Комплексный подход

Врачи напоминают родителям: дети сами практически никогда не жалуются на плохое зрение и родители могут даже не догадываться о том, что проблема на самом деле есть. На профилактическом осмотре в поликлинике проверку проводят в основном с помощью специальных таблиц, но это, к сожалению, достоверной картины о состоянии здоровья глаз не дает. Да и времени у врачей катастрофически не хватает (на прием в поликлинике отведено в среднем лишь 15 минут!). В таких условиях врач может не успеть детально разобраться в проблемах ребенка.

- Наши специалисты в ходе диагностики используют комплексный подход: общаются с родителями и собирают анамнез, проводят исследования на специальном приборе авторефрактометре, где определяется ориентировочная рефракция. Затем проверяется сама острота зрения. После этого обязательно проводится циклоплегия, то есть ребенку закапываются специальные капли для осмотра глазного дна, - рассказывает главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович.

Комплексная диагностика показала, что зрение у Кати хорошее, но доктор предупредила: девочка теперь школьница, а значит, ее глазам нужна особая забота. Первокласснице посоветовали не только поменьше пользоваться гаджетами, но и делать специальную гимнастику. Упражнения несложные и их легко можно найти в интернете. А можно выполнять их с помощью специальных приборов. Современный мир подарил нам множество технических устройств для тренировки зрительного аппарата и в Мегаоптике «Счастливый взгляд» они есть.

Удобно, красиво, полезно

Так уж сложилось, что современные дети очень быстро приобщаются к компьютерам, планшетам и телефонам. Даже дошкольники умеют пользоваться гаджетами и с удовольствием смотрят на них мультики или играют в игры. А если при этом у ребенка еще и плохая наследственность (мама или папа видят плохо), то риск снижения зрения у их сына или дочки гораздо выше.

- Мы советуем регулярно проверять детское зрение, чтобы не упустить момент, если оно начнет ухудшаться, - продолжает Ирина Шикалович.

Кстати, некоторые родители думают, что если на ребенка надели очки, то зрение продолжит падать. Это не так. Главное, подобрать средство коррекции грамотно и носить очки именно так, как рекомендует офтальмолог. А выбор самых разных оправ сегодня очень большой. К примеру, в салонах сети «Счастливый взгляд» представлены разнообразные модели для детей всех возрастов - от травмобезопасных силиконовых (для самых маленьких) до стильных дизайнерских (для подростков). Все очки только из качественных материалов и от надежных поставщиков

- Некоторые дети с хорошим зрением просят купить им очки, потому что их одноклассники носят очки и очень модно в них выглядят, - улыбаются продавцы-консультанты сети оптик.

ВАЖНО

Проект «Здоровое зрение – Здоровое поколение» проходит до 31 декабря, так что у вас еще есть время провести комплексную (и совершенно бесплатную) диагностику зрения вашим детям. Принять участие в социальном проекте могут дети в возрасте от 6 до 16 лет!

Чтобы записаться на проверку, необходимо зайти на сайт.

Как бесплатно проверить зрение ребенка?

Шаг 1: зайти на сайт оптики «Счастливый взгляд» и записаться на прием.

Шаг 2: выбрать, в каком салоне и когда вы хотели бы пройти диагностику (адреса ниже).

Шаг 3: в выбранное время и дату прибыть в салон вместе с ребенком и документами (свидетельство о рождении ребенка и паспорт).

Шаг 4: пройти обследование ребенка, получить рецепт и выслушать рекомендации офтальмолога.

ВНИМАНИЕ! Запись проводится на сайте оптики «Счастливый взгляд». Ребенка обязательно должен сопровождать законный представитель: мать или отец. Обследование может занять около часа. Возможно, потребуется вторичный прием.

КОНКРЕТНО

Где в Санкт-Петербурге можно пройти проверку в рамках социального проекта «Здоровое зрение - здоровое поколение»

1. 7-я линия Васильевского острова, 54

2. проспект Большевиков, 9 к1

3. проспект Ветеранов, 122

4. Гражданский проспект, 117 к1

5. Лиговский проспект, 52

6. Новочеркасский проспект, 32 к1

7. улица Савушкина, 6

8. проспект Стачек, 94

9. Кронштадт, проспект Ленина, 24.

*Реклама