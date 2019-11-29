Мало солнца, много осадков: Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге в декабре 2019

Синоптики Петербурга подготовили прогноз на декабрь 2019. Судя по нему, первый месяц зимы лучше провести подальше от Северной столицы. Впереди горожан ждет череда облачных и снего-дождливых дней.

САМЫЙ СЕРЫЙ МЕСЯЦ В ГОДУ

Чем точно не порадует месяц, так это солнцем. В декабре оно обычно светит не больше 10 часов. Это самая низкая продолжительность солнечного сияния в году. Зато пасмурных и серых дней у декабря в изобилии – 26.

- Средняя температура воздуха в декабре 4,6 градусов мороза. При этом начало месяца теплее, чем конец. В первой декаде среднесуточная температура - 3,2 градусов мороза, а в третьей – до -5,8 градусов, - рассказала «Комсомольской правде» начальник сектора долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева. – При этом около 20 дней с осадками. В среднем за месяц выпадает около 51 мм.

ЧАСТЫЕ ОСАДКИ

На вопрос: «Какая погода будет в Санкт-Петербурге в декабре?», Наталья Мироничева отвечает: «разнообразная». По ее словам, в Северной столице ненастные дни с низкой облачностью, осадками и ветром будут сменять морозные.

- Большую часть первого зимнего месяца на Петербург будут влиять атлантические циклоны. Это значит, что в городе прогнозируется облачная погода с частыми осадками в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, - уточняет Наталья Мироничева. - Уменьшение облачности, прекращение осадков, усиление морозов будут кратковременными.

В целом погода будет близкой к норме. А вот месячная сумма осадков, так же как и число снежно-дождливых дней, прогнозируется немного выше обычного. Хотя куда еще больше осадков? К концу декабря в городе могут ударить настоящие морозы. Причиной заметного похолодания станет заток холодного арктического воздуха.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прошедший месяц в Санкт-Петербурге был богат на температурные рекорды. Начнем с того, что вторая декада ноября стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Петербурге. Средняя температура в этот отрезок времени составила 5,3 градуса, превысив на 0,4 градуса предыдущий рекорд 1982 года.

- Приятно осознавать, что буквально на наших глазах произошло событие исторического масштаба, конечно, исторического с нашей, метеорологической, точки зрения, - отметила Наталья Мироничева.

На этом сюрпризы не закончились. В копилку ноября 2019 года упало еще два рекорда - 10 ноября столбик термометра поднялся до +10,1 градуса, что на 0,6 градуса выше рекорда, державшегося с 1939 года. 14 ноября максимальная температура воздуха составила +9,9 градусов. Тогда был обновлен суточный максимум этого дня, державшийся с 2005 года.