2019-11-29T19:22:57+03:00
Общество

В Петербурге подвели итоги голосования на единый цвет автобусов

Победил лазурный, но перекрашивать кузовы начнут не раньше 2020 года
Александра СУРИС
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Менять окраску общественного транспорта в Петербурге будут в рамках транспортной реформы.Менять окраску общественного транспорта в Петербурге будут в рамках транспортной реформы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржцы хотели бы видеть общественный транспорт в городе в цветах лазури. Или же в цветах футбольного клуба «Зенит» - кому как больше нравится. Такой вывод можно сделать, изучив результаты опроса, который провел «Организатором перевозок» и комитет по транспорту. Напомним, жителям города на Неве было предложено выбрать единый цвет для городского общественного транспорта. Три из них – разные оттенки синего: морской волны, призванный напоминать о море; голубой – в тон рек и каналов Петербурга; ярко-лазурный, один из цветов петербургского «Зенита». Конкуренцию синеве составили тот самый ретро-желтый, в который еще каких-то 20-25 лет назад были выкрашены все автобусы, а также белый – цвет «стерильности и безопасности».

К началу ноября на первое место вырвался лазурный. Для наглядности и в качестве эксперимента в этот цвет оформили два автобуса на маршрутах № 1 и 3, прокатили на одном из них «зенитовцев» и снова спросили, нравится ли?

- Красивый цвет, надо его оставить, - снова согласились петербуржцы.

Впрочем, говорить о том, что новый цвет окончательно определен, преждевременно. Как пояснил «Комсомолке» пресс-секретарь «Организатора перевозок» Роман Агапитов, итоговое решение будет принято после совещания с представителями комитета по транспорту, а также городскими экспертами.

При этом на предприятии пообещали по возможности прислушаться и к мнениям, отличным от основных вариантов.

- Конечно, люди присылали самые разные предложения, - рассказывает Агапитов. - Были даже рисунки автобусов, уже раскрашенных, разрисованных. Видно было, что люди подключили фантазию. Но такие пестрые варианты для общественного транспорта не подходят.

В целом же, как пояснил наш собеседник, лидировала просьба сделать автобусы теплого цвета: желтого, оранжевого. Такая попытка добавить немного «солнца» городской хмури. Отметим, этот цвет лидировал и в опросе, который в своих соцсетях провела «Комсомолка».

Итоговое решение по смене цвета общественного транспорта в Петербурге будет принято после совещания с представителями комитета по транспорту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Итоговое решение по смене цвета общественного транспорта в Петербурге будет принято после совещания с представителями комитета по транспорту.Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, - вот парадокс – желтый вариант в основном голосовании занял лишь третье место.

Кроме того, многие из тех, кто высказывал свое мнение, предложили не унифицировать весь транспорт, а сделать каждому свою окраску. С этой позицией солидарны и некоторые эксперты.

- Речь шла о том, чтобы выделить другим цветом трамвай, как рельсовый транспорт, у которого длиннее тормозной путь, - привел пример Агапитов.

Но даже принятое решение не означает, что весь транспорт в едином порыве отправят на перекраску. Во-первых, изменения планируют приурочить к транспортной реформе, когда все городские маршруты станут социальными. То есть, лишь с июля 2020-го перевозчики должны будут закупать новые автобусы в единой окраске. Ну а, во-вторых…

- Понятно, что единовременно перекрасить все невозможно, - говорит Агапитов. – К тому же, у автобусов, которые закупали в последнее время, три года гарантии на лакокрасочное покрытие. Окраска будет меняться постепенно, здесь для нас показателен пример Москвы. В столице перешли на единый цвет три года назад, но до сих пор там еще можно встретить транспорт в старом кузове. Мы не будем настаивать, но при прохождении технических процедур, когда покрытие все равно надо будет обновлять, его перекрасят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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