2019-11-29T17:03:08+03:00
Общество

Fitch Ratings повысило рейтинг УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом

Повышение обусловлено ростом капитализации Банка
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.
Изменить размер текста:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до «ВВ-« с «B+», прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до «bb-«.

Как отмечается в релизе агентства, повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка, ростом его капитализации, стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.

Напомним, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 566 банкоматов, 526 платежных терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Новости 24
Шопоголики устроили давку на входе в метро «Маяковская» и «Площадь Восстания»
В ИТМО изобрели антибактериальную пленку для смартфонов из цинка
Вход в метро «Площадь Восстания» ограничили из-за наплыва пассажиров
«Зенит» представил коллекцию одежды «1984»
Петербуржцам на Новый год спишут пени при погашении задолженности за тепло
В Петербурге проведут инспекцию подвалов на наличие открытых продухов для котов
За салатики с сальмонеллой организаторов питания в «Леруа Мерлен» и «Петровиче» прикрыли на полтора месяца
Церетели прокомментировал идею вернуть памятник Александру III на Площадь Восстания
По двум мостам на трассе «Кола» ограничат движение на две недели
Петербуржцы отказываются возвращать собаку-потеряшку законным хозяевам
Стали известны районы Петербурга с самой отравленной почвой
Отделение почты нового формата открылось в Кудрово
В Петербурге второй день подряд эвакуируют суды
В кошка получила пулевое ранение во время стрельбы в Петербурге
На КАД в районе Вантового моста сгорел микроавтобус
Появилась карта размещения камер фиксаций нарушений ПДД на КАД и трассах Ленобласти
Прокуратура нашла нарушения в мастерской скульптора Аникукшина
В воскресенье матч «Зенита» перекроет движение в Петербурге
Бывший главный режиссер Новой сцены Александринки возглавит Пермский театр оперы и балета
Продажи новых авто в Петербурге падают, но китайских - растут