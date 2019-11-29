Fitch Ratings повысило рейтинг УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до «ВВ-« с «B+», прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до «bb-«.
Как отмечается в релизе агентства, повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка, ростом его капитализации, стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.
Напомним, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 566 банкоматов, 526 платежных терминалов.
ИСТОЧНИК KP.RU