В ТК «Невский Центр» открылась фотовыставка «Архитектурное наследие Петербурга»

Выставка дала старт проекту «Архитектурное наследие Петербурга», который призван показать через фотографию величие, вневременную красоту и современность архитектуры города. Фотобиеннале продлится до 27 декабря 2019 года.

В этом году на экспозиции представлены работы молодого и уже известного фотохудожника Виталия Карповича. Стиль автора сочетает различные жанры и методы съемки, что созвучно самому духу Петербурга, объединяющему в себе и наследие великих зодчих, и труд архитекторов современности.

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».

Выставка будет интересна как гостям города, так и коренным петербуржцам. Фотоработы Виталия Карповича не только подчеркивают красоту и самобытность города, но и позволяют взглянуть по–новому на знакомые здания и памятники архитектуры с неожиданного ракурса или при необычном освещении. Акцент сделан на наиболее известных архитектурных ансамблях исторического центра Петербурга. Многие с удивлением узнают на фотографиях всемирно известные памятники архитектуры, а кто–то прикоснется к легендам, которыми овеяны улицы города на Неве.

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».

«Выбор в пользу нашего ТК неслучаен: «Невский Центр» расположен в непосредственной близости от многих интересных с исторической и архитектурной точки зрения зданий, а также сам по себе является центром притяжения петербуржцев и гостей города», – пояснила руководитель отдела маркетинга торгового комплекса Екатерина Руновская.

Более подробную информацию о ТК «Невский Центр» можно узнать на официальных страницах торгового комплекса в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook и на сайтe nevskycentre.ru