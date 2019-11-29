2019-11-29T17:50:14+03:00
Звезды

В ТК «Невский Центр» открылась фотовыставка «Архитектурное наследие Петербурга»

Фотовыставка «Архитектурное наследие Петербурга» посвящена уникальному историческому и архитектурному облику нашего города
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».
Изменить размер текста:

Выставка дала старт проекту «Архитектурное наследие Петербурга», который призван показать через фотографию величие, вневременную красоту и современность архитектуры города. Фотобиеннале продлится до 27 декабря 2019 года.

В этом году на экспозиции представлены работы молодого и уже известного фотохудожника Виталия Карповича. Стиль автора сочетает различные жанры и методы съемки, что созвучно самому духу Петербурга, объединяющему в себе и наследие великих зодчих, и труд архитекторов современности.

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».

Выставка будет интересна как гостям города, так и коренным петербуржцам. Фотоработы Виталия Карповича не только подчеркивают красоту и самобытность города, но и позволяют взглянуть по–новому на знакомые здания и памятники архитектуры с неожиданного ракурса или при необычном освещении. Акцент сделан на наиболее известных архитектурных ансамблях исторического центра Петербурга. Многие с удивлением узнают на фотографиях всемирно известные памятники архитектуры, а кто–то прикоснется к легендам, которыми овеяны улицы города на Неве.

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский-центр».

«Выбор в пользу нашего ТК неслучаен: «Невский Центр» расположен в непосредственной близости от многих интересных с исторической и архитектурной точки зрения зданий, а также сам по себе является центром притяжения петербуржцев и гостей города», – пояснила руководитель отдела маркетинга торгового комплекса Екатерина Руновская.

Более подробную информацию о ТК «Невский Центр» можно узнать на официальных страницах торгового комплекса в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook и на сайтe nevskycentre.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Шопоголики устроили давку на входе в метро «Маяковская» и «Площадь Восстания»
В ИТМО изобрели антибактериальную пленку для смартфонов из цинка
Вход в метро «Площадь Восстания» ограничили из-за наплыва пассажиров
«Зенит» представил коллекцию одежды «1984»
Петербуржцам на Новый год спишут пени при погашении задолженности за тепло
В Петербурге проведут инспекцию подвалов на наличие открытых продухов для котов
За салатики с сальмонеллой организаторов питания в «Леруа Мерлен» и «Петровиче» прикрыли на полтора месяца
Церетели прокомментировал идею вернуть памятник Александру III на Площадь Восстания
По двум мостам на трассе «Кола» ограничат движение на две недели
Петербуржцы отказываются возвращать собаку-потеряшку законным хозяевам
Стали известны районы Петербурга с самой отравленной почвой
Отделение почты нового формата открылось в Кудрово
В Петербурге второй день подряд эвакуируют суды
В кошка получила пулевое ранение во время стрельбы в Петербурге
На КАД в районе Вантового моста сгорел микроавтобус
Появилась карта размещения камер фиксаций нарушений ПДД на КАД и трассах Ленобласти
Прокуратура нашла нарушения в мастерской скульптора Аникукшина
В воскресенье матч «Зенита» перекроет движение в Петербурге
Бывший главный режиссер Новой сцены Александринки возглавит Пермский театр оперы и балета
Продажи новых авто в Петербурге падают, но китайских - растут