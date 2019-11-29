2019-11-29T19:22:57+03:00
Общество

Город зажигает огни: новогоднюю иллюминацию начали подключать в Санкт-Петербурге

В этом году на улицах Северной столицы засияет 4 000 самых разных объектов, а некоторые улицы и мосты украсят к празднику впервые
Сергей ВОЛЧКОВ
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К новому 2020 году Санкт-Петербург украсят 4 000 световых объектов.К новому 2020 году Санкт-Петербург украсят 4 000 световых объектов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже совсем скоро в Санкт-Петербурге на полную мощность заработает новогодняя иллюминация. На протяжении следующих двадцати дней тысячи лампочек и гирлянд зажгутся на улицах и площадях, в скверах и парках. И хотя львиная доля украшений уже использовалась в прошлом и позапрошлом годах, городские власти уверены: у них есть, чем удивить жителей и гостей Северной столицы.

МЕТОДЫ НОВЫЕ, ЛАМПОЧКИ СТАРЫЕ

Работы по подключению новогодних украшений специалисты компании «Ленсвет» начали еще в минувшую пятницу, 29 ноября. «Зажигать огни» будут поэтапно. Первый на очереди – Адмиралтейский район. Вчера, в первый день зимы, праздничная иллюминация заработала в центре города – и, в частности, озарился Невский проспект. 10 числа в разноцветные световые «наряды» наденут петербургские мосты – в том числе Володарский, который в этом году украшают впервые. Наконец, к 20 декабря засверкают разноцветными огнями новогодние елки – у Гостиного двора, Казанского собора, на Дворцовой площади и так далее.

Елки к электросети подключат в последнюю очередь - по графику это должно произойти не раньше 20 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Елки к электросети подключат в последнюю очередь - по графику это должно произойти не раньше 20 декабря.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Порядка 80 % украшений уже использовались в прошлом году, - рассказал «Комсомолке» заместитель директора городского центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков. – Но поскольку город у нас немаленький, мы используем принцип, скажем так, ротации оборудования от центра к периферии: например, новогодние ели из Калининского района могут появиться в Красногвардейском, а гирлянды с Московского проспекта могут «переехать» на Пискаревский.

Кроме того, отмечает Попченков, некоторые прошлогодние украшения в этом году заработают в новых режимах: то, что мигало, будет переливаться или гореть другим цветом. Такие креативные изменения коснутся, например, подсветки Большеохтинского моста.

НОВЫЕ АДРЕСА

Всего к новогодним праздникам в центре заготовили больше 4 000 объектов: это гирлянды, фонари, световые опоры и так далее. Помимо прочего, праздничные огни зажгутся там, где их прежде не было: на Пискаревском, Большом Сампсониевском проспектах и проспекте Энгельса, Северной площади, Большой Морской улице и в некоторых других местах. В «Ленсвете», кстати, подсчитали, что все это великолепие потребляет около двух мегаватт – сравнимо с мощностью 200 000 одновременно включенных электрических чайников. И это, кстати, не предел: еще каких-то три года назад эта величина достигала пяти мегаватт – это уже практически полмиллиона чайников! Снизить нагрузку на сети (а, как следствие, и на городской бюджет) удалось, полностью отказавшись от лампочек накаливания и перейдя на светодиодные.

Подключают объекты вручную - а вот управляться почти все они будут централизованно, из единого диспетчерского центра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подключают объекты вручную - а вот управляться почти все они будут централизованно, из единого диспетчерского центра.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все украшения будут включаться и выключаться централизованно из единого диспетчерского центра, - объясняет заместитель директора, главный инженер ГБУ «Ленсвет» Виталий Смирнов. – Исключение составят три объекта – Думская башня, елка у Казанского собора и на Дворцовой площади – новогодние гирлянды на них будут сверкать круглосуточно.

ПРАЗДНИК СОЗДАДУТ ТЕХНОЛОГИИ

Словом, предновогодние дни в этом году обещают быть по традиции яркими – во всех смыслах этого слова. Ну а к будущему году городской центр рекламы и праздничного оформления планирует вывести украшение города на новый уровень: впервые использовать в них дополненную реальность.

Почти 80 % украшений на улицах города будут прошлогодними. Тем не менее новинок, утверждают городские власти, тоже планируется достаточно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 80 % украшений на улицах города будут прошлогодними. Тем не менее новинок, утверждают городские власти, тоже планируется достаточно.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В разных районах города мы хотим разместить праздничные арт-объекты, - рассказывает Попченков. – Они будут яркими, красивыми, а если на них навести смартфон, на экране начнется какое-то интерактивное действо. В будущем из этого можно будет формировать настоящую «развлекательную среду» и проводить в ней какие-то квесты и другие мероприятия для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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