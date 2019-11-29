Дело техники: Что помогает работе современных портов

Залог успешной деятельности любого порта - будь то пассажирский, грузовой или специализированный - заключается не только в отлаженной работе «человеческого капитала», но и в наличии надежной высокопродуктивной техники.

Еще много лет назад местонахождение порта в любом городе можно было легко угадать по характерным силуэтам подъемных кранов. В наши дни к ним добавились разнообразные погрузчики, вагоноопрокидыватели, аспирационные системы и все чаще -умные агрегаты, позволяющие заботиться об экологии.

Главная задача всех этих сложных устройств - повысить эффективность работы порта не только как стратегической, но и как экономической структуры.

Узнали, какая техника сегодня в ходу в портах СЗФО.

ЖИВОЙ ГРУЗ

Пассажирский порт. Казалось бы, все просто. Но технологичность здесь в деталях. Погрузить и выгрузить багаж в пассажирском порту «Морской фасад» помогают электрокары и специальная техника. Связь с пассажирами держат через мониторы, на которых транслируют название судна, информацию о безопасности в порту и ролики МЧС. Указатели, помогающие добраться до своего судна, в порту тоже электронные.

Компьютеры сегодня помогают контролировать работу и пассажирских портов, и грузовых терминалах.Фото: Александр ГЛУЗ

Следить за состоянием портовых сооружений помогает геодезическое оборудование: электронный тахеометр Leica TS06 Plus, электронный нивелир Sprinter. Штатный специалист регулярно проводит геодезические съемки по закрепленным на конструкциях порта точкам. Все показания отправляют в сводные таблицы. Благодаря такой кропотливой работе можно увидеть, где какая осадка, где смещение.

- В порту ведется автоматизированный мониторинг за состояниями сооружений, - отмечают в «Морском фасаде». - Он осуществляется специальными датчиками (инклинометрами) в фундаментах и козырьках зданий. Устройства ведут непрерывную запись положения конструкций и сигнализируют о смещениях, превышающих допустимые значения.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕТРИС

К технике в современных грузовых портах требования нынче особые: здесь год от года растет количество контейнеров. Суда становятся все вместительнее и заходят в контейнерные терминалы все чаще. Чтобы справиться с оборотом, порты прибегают к инновационным технологическим решениям. Цель - при меньших усилиях и с большим удобством складировать на одном месте как можно больше контейнеров. А значит, «этажность» терминалов растет. Вместе с ней растут и развиваются портовые машины.

На службе у Контейнерного терминала Санкт-Петербурга, крупнейшего в России, состоят причальные перегружатели, мобильные портовые краны, разнообразные погрузчики, автоконтейнеровозы, тягачи. Машины позволяют терминалу пропускать через себя свыше полутора тысяч TEU в месяц.

Основная тенденция в работе контейнерных терминалов - наращивание автоматики. Перегрузку и доставку грузов технике поручают частично или полностью. Делают ставку и на универсальность оборудования, и его способность выполнять несколько операций одновременно.

Многофункциональность и гибкость в приоритете в первую очередь для погрузчиков. В числе передовых машин, которые пригодятся на любом крупном контейнерном терминале, - ричстакеры, погрузчики порожних контейнеров, вилочные автопогрузчики (стандартные и низкорамные) различной грузоподъемности и маневренности.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Передовая и надежная техника – основа жизни специализированных портов и терминалов. Угольный терминал в Усть-Луге выстроил свою работу на основе передовых технологий и стал крупнейшим в европейской части России. Благодаря оборудованию здесь переваливают 25 миллионов тонн угля в год.

25 миллионов тонн угля в год – это не предел.Фото: Александр ГЛУЗ

В отличие от многих других терминалов, где уголь перегружают по старинке грейферами – особыми экскаваторами на тросах – и возят по территории на грузовиках, в Усть-Луге работа идет в разы быстрее.

– В закрытом комплексе станции разгрузки – два тандемных вагоноопрокидывателя, каждый из них способен одновременно выгружать по два вагона даже повышенной грузоподъемности, и на это требуется всего 2 минуты 20 секунд, – рассказали в АО «Ростерминалуголь». – Уголь попадает в бункер, откуда по закрытой системе конвейерных линий отправляется на склад или напрямую на судно.

Вагоноопрокидыватель за работой.Фото: Александр ГЛУЗ

На складе терминала можно хранить до 700 000 тонн угля. В каждом штабеле – уголь с конкретными характеристиками. Насыпают их с помощью штабелеукладчиков стакер-реклаймеров (таких на предприятии два) и одного стакера. Особенность работы стакер-реклаймеров в том, что они могут и штабелировать уголь, и подавать его из штабеля на судопогрузочную машину через систему ленточных конвейеров.

Протяженность конвейеров терминала – больше четырех километров. Полностью закрытая система перевалки позволяет не вредить окружающей среде. В каждом месте пересыпки угля стоят аспирационные установки, которые очищают воздух от угольной пыли. Чтобы «обеспылить» воздух на складе летом, штабеля орошают, а зимой для пылеподавления используют снегогенераторы.

Судопогрузочные машины стоят прямо у причалов, но способны работать на расстоянии до 450 метров. Это значит, что одновременно можно загружать два судна по 230 метров длиной. Все благодаря удобной конфигурации: машина оснащена приемным бункером, стрелой, выдвижным шаттлом и телескопическим рукавом, вдоль берега она передвигается по рельсам. Скорость работы каждой судопогрузочной машины – 3500 тонн в час. Важно и то, что они помогают избежать просыпей угля в воду и на землю.

Вообще, на терминале ведут постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды. Даже для очистки сточных вод задействуют современные технологии на основе нанофлотации.

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ

На территории большинства грузовых портов сегодня можно увидеть особые вакуумные пылесосы. При закрытых системах работы с грузами они играют роль дворников: затягивают мусор и пыль с дорог. В других терминалах им доверяют и более важную миссию - очистку земли от угольной пыли. Дело это не такое простое, как кажется.

- Вакуумные технологии позволяют оперативно ликвидировать завалы конвейерных линий, участков разгрузки вагонов на перегрузочных узлах, пересыпных башнях. Они позволяют собирать просыпи материала и возвращать его обратно в технологический процесс, тем самым снижая потери, - объясняют в инжиниринговой компании «ЭРОСТ Груп», которая поставляет портам вакуумные системы очистки производства DISAB Vacuum Technology AB (Швеция).

Вакуумные технологии помогают собирать все, что просыпалось. Фото: сайт erost.ru.

Большинство портов находится в черте города, а потому так важно поддерживать чистоту на них. Интересно, что порой благодаря высоким технологиям чисто становится и за пределами порта.

- Предприятия помогают в очистке городских улиц, - поясняют в компании. - Так, Мурманский морской торговый порт очистил город к Дню Победы, применив мобильный вакуумный погрузчик Centurion LN1012 на грузовом шасси Volvo. Установка предназначена для круглогодичного сбора просыпей угля и угольной пыли, очистки от пыли и песка дорог.

В совместной работе производителей экологического оборудования и портовиков рождается совершенство: именно с подачи терминалов усовершенствовали подметально-вакуумную насадку мобильного погрузчика и снабдили его функцией пылеподавления.

САМ СЕБЕ ПЫЛЕСОС

Современное эффективное оборудование - это дорого. Еще дороже успешно заниматься пассажирскими и грузовыми перевозками и при этом не вредить экологии. После 2017 года, прошедшего в России под знаком экологии, спрос на «чистые» технологии значительно вырос.

- Линейка оборудования широкая, и можно подобрать наиболее эффективное и экономически выгодное решение для каждого, - отмечают в «ЭРОСТ Груп». - Совместно с техническими специалистами предприятий мы комплектуем оборудование «нужными» опциями и получаем наилучшее соотношение «цена-качество». Окупаемость технологий составляет от двух месяцев до года.

Для самых бережливых портовиков есть еще одно отличное решение: сегодня лучшие технологии доступны благодаря банковским программам лизинга.

- Краны, гидравлические самоходные краны-манипуляторы, вилочные автопогрузчики, контейнерные погрузчики, портовые тягачи и другая портовая техника - предмет лизинга нашей компании, - рассказывают в АО «Интеза Лизинг». - Учитывая международный вес Группы «Интеза Санпаоло», иностранные производители портовой техники могут предоставлять нам более комфортные условия по оплате поставляемого по лизингу оборудования.

СПРАВКА

АО «Интеза Лизинг» - 100-процентная дочерняя компания АО «Банк Интеза» итальянской банковской Группы «Интеза Санпаоло», насчитывающей более чем 400-летнюю историю и входящей в четверку крупнейших банков по рыночной капитализации в Европе. Портфель «Интеза Лизинг» составляет 1,7 миллиарда рублей. В 2018 году организация вошла в 50 крупнейших лизингодателей нашей страны. «Интеза Лизинг» - универсальная лизинговая компания, ориентированная на сотрудничество с бизнес-клиентами в двадцати регионах России.